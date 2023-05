Afrique: FICAK 2023 - Trois questions à l'artiste marocain Bachir Ouakine

interview

Khouribga — Le rideau est tombé, samedi soir, sur la 23ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK), qui s'est tenue du 6 au 13 mai, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation culturelle, organisée par la Fondation du Festival International du Cinéma Africain de Khouribga (FFICAK), un vibrant hommage a été rendu à l'acteur et comédien marocain aux multiples talents, Bachir Ouakine, en reconnaissance de sa belle carrière artistique.

Ce natif de Khouribga évoque, dans un entretien accordé à M24, chaîne d'information en continu de la MAP, le rôle de cet événement cinématographique dans le développement de l'industrie du cinéma au Maroc.

1. En tant que natif de Khouribga, que représente pour vous le FICAK ?

Le FICAK est un événement artistique et culturel dont je suis très fier, d'autant plus que je l'ai suivi depuis ses débuts. Aujourd'hui il est devenu un grand événement cinématographique international dirigé par une institution expérimentée et qualifiée. Il s'agit également de l'un des plus anciens festivals de cinéma au Maroc.

Aussi, ce festival international du film a permis de mieux faire connaître et rayonner la ville de Khouribga, à l'échelle national, arabe et continental.

La ville regorge de jeunes talents dans divers domaines créatifs, comme le théâtre et le cinéma, cependant elle manque de soutien et d'accompagnement pour aiguiser ces talents et produire de la créativité.

2. Selon vous, quel est l'état de l'industrie cinématographique au Maroc ?

L'industrie cinématographique au Maroc est sur la bonne voie, que ce soit en termes de qualité que de quantité. Comme on peut le remarquer, les oeuvres cinématographiques marocaines sont présentes sur la scène cinématographique arabe, ce qui est un honneur et une fierté pour l'artiste et le cinéaste marocain.

L'organisation du Royaume d'un événement cinématographique international de grande envergure ne peut que profiter au développement du cinéma national. Les festivals de cinéma sont des rendez-vous qui permettent d'établir des partenariats entre les différents acteurs de l'industrie cinématographique ainsi que de favoriser l'échange d'expériences et de savoir-faire entre les cinéastes des différents pays du continent.

Il s'agit également d'une occasion pour les cinéastes marocains de faire connaissance avec les grandes figures de la scène cinématographique africaine. Par ailleurs, il permet de mettre en lumière les productions cinématographiques de divers pays du continent et de se ainsi faire une idée du niveau de l'industrie cinématographique en Afrique du Nord et du Sud.

3.Que représente pour vous cet hommage du FICAK?

Un hommage est selon moi le point de départ pour un artiste afin de créer et produire de plus en plus d'oeuvres cinématographiques distinguées. Il s'agit aussi d'une incitation à la créativité et une continuation du travail, comme cela a toujours été le cas tout au long de ma longue carrière artistique de plus de 40 ans.

Bachir Ouakine est un artiste et acteur marocain, né dans la ville de Khouribga en 1964. Il a reçu une formation en communication audiovisuelle à l'Institut Federico Fellini à Torino en Italie. Il a à son actif plusieurs oeuvres cinématographiques, notamment "La symphonie marocaine" de Kamal Kamal, "Trik la3yalat" de Farida Bourkia et "l'avare" de Molière.