Cote d'Ivoire: 4e étape des Journées portes ouvertes du Mclu - La chefferie traditionnelle invitée à poursuivre la sensibilisation dans les communautés

La 4e étape de la 3e édition des journées portes ouvertes du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (Mclu) couplées d'une caravane de sensibilisation, initiée par Bruno Koné, s'est ouverte le vendredi 12 mai 2023, à Yopougon.

A cette occasion, selon le communiqué produit à cet effet par Chim-inter, Cheikh Coulibaly, le directeur commercial adjoint de ladite société immobilière, partenaire de cette campagne, s'est félicité de l'implication de la chefferie traditionnelle.

« Nous saluons la mobilisation des têtes couronnées. Cette activité vous permettra de rencontrer des opérateurs agréés par le ministère de la Construction, du Logement et l'Urbanisme pour la mise en valeur de vos terres. Vous, la chefferie traditionnelle, êtes une partie prenante importante dans le secteur du foncier. On ne peut pas parler d'immobilier et de foncier sans vous. Si les villages décident de valoriser leurs terres, ils doivent suivre la procédure indiquée par le département ministériel de Bruno Koné. Chim-inter est prêt à vous accompagner dans la mise en valeur de vos domaines fonciers >>, a-t-il déclaré.

En outre, le collaborateur de Yamoussa Coulibaly a exhorté les garants des us et coutumes à être des relais de cette belle initiative. « Nous sommes heureux, en notre qualité de structure immobilière, de participer à cette caravane de sensibilisation avec le ministère. C'est une grande marque de confiance de notre tutelle. Nous invitons les autorités traditionnelles à poursuivre cette sensibilisation dans leurs communautés >>, a-t-il invité.

Alexandre Kouamé, le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a pointé du doigt les réalités de Yopougon. « La population de Yopougon s'accroît de plus en plus. Ce, avec les contraintes liées à l'urbanisation. De 1 071 543 habitants en 2014, la commune est passée à 1 571 165 habitants en 2021. Face à cette situation qui représente une opportunité de développement mais aussi un grand défi dans la gestion du domaine urbain, des réformes ont été initiées par le ministre », a fait savoir le collaborateur de Bruno Koné.

Et d'indiquer qu'ils sont présents dans la commune pour échanger avec les populations sur les enjeux et les défis auxquels elles font face.

« Nous allons échanger sur nos procédures relatives au foncier urbain. Schéma directeur, plan d'urbanisme directeur, régularisation de lotissement, d'Acd, digitalisation du foncier urbain, Sigfu... Nous allons également échanger sur le permis de construire, qui délivre cette autorisation ? Qui contrôle ? Quels est le rôle des différents acteurs ? Comment construire sans gêner son voisin ? Comment vivre sainement dans sa maison ? Nous répondrons à vos questions sur le bail à usage d'habitation. Combien de mois de caution et d'avance doit-on payer quand on loue une maison ? Que dit la loi ? », a-t-il précisé.

Pour Nanan Apiti Clément, le Chef de Kouté village, les journées portes ouvertes du Mclu vont contribuer à la paix dans les villages de Yopougon.

Au cours de cette cérémonie, les agents du ministère ont délivré des actes à plusieurs usagers.

Pour Pierre Mel qui a reçu son permis de construire, il a invité les populations à faire confiance au ministère. << Je suis heureux que la caravane arrive, aujourd'hui, à Yopougon. Je viens de recevoir mon permis de construire. J'exhorte la population à y adhérer. C'est facile d'obtenir les documents officiels pour sa maison ou son terrain », s'est-il réjoui.

Faut-il le rappeler, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, dans sa vision d'offrir aux populations et aux usagers des services de qualité et d'améliorer leur cadre de vie, s'est engagé depuis 2021 dans un vaste chantier de communication et de sensibilisation aux différents réformes et procédures du secteur.

Il s'agit également d'apporter une réponse appropriée à la méconnaissance des textes et procédures par les populations ainsi que les professionnels du secteur qui a conduit à une urbanisation mal maîtrisée des agglomérations, à de nombreux litiges fonciers et à des effondrements de bâtiments dans le district d'Abidjan.