Tunisie: Ligue 1 | 7e journée Play-off - CSS-USM (Cet après-midi à 16h00) - USM - Sur sa lancée...

Cet après-midi, le match face au CSS arrive à un moment clé de la saison, le moment de garder le cap et de hisser les voiles. Victoire impérative donc à Sfax même.

L'USM a donc redressé la barre en marge de la 6e ronde du play-off face à l'OB et mis ainsi fin à une longue période de disette. Certes, coach Darko Novic en a antérieurement fait les frais, après la lourde défaite face à l'USBG, mais vraisemblablement, le choc psychologique imputable au changement de coach a opéré et la machine des Bleus a enfin été relancée sous la houlette de Imed Bne Younes.

Aujourd'hui donc, les gars du Ribat se déplacent à Sfax pour y affronter un CSS qui reprend lui aussi du poil de la bête sous le commandement de Hossam Badry. Placés au pied du podium avec le tenant «sang et or», les Bleus entendent maintenir l'élan au stade Taieb Mhiri même contre un adversaire toujours coriace et difficile à manier quand il évolue dans son fief.

Ces derniers temps, à Monastir, il ne faut pas être cardiaque pour supporter l'Union locale. Après avoir accusé le coup face à l'Etoile, l'ASEC, le CA et l'USBG, les Monastiriens ont rallumé la flamme contre les Béjaois en se montrant efficaces devant, entreprenants au milieu et hermétiques derrière. Et après cette délivrance, il est maintenant temps de retrouver toutes ces qualités qui ont fait de l'USM un adversaire costaud et craint par tous lors de la phase 1 du championnat.

Les carottes ne sont donc pas encore cuites et la messe n'est pas encore dite en Ligue 1. A deux longueurs du podium, les coéquipiers de Haikel Chikhaoui ont encore toutes les cartes en main pour retrouver un rang qui cadre avec leurs ambitions, leur statut de concurrent incontournable et de valeur sûre de l'élite.

En finir avec le chaud et le froid !

Tout semble donc être une affaire de mental à requinquer et de sortie de spirale à acter pour les Bleus. Ce fut fait face à l'OB avec une équipe monastirienne qui a construit sa victoire. Et à voir la rage du portier Ben Saïd dont le retour a sonné comme une bénédiction pour l'équipe, ce succès vaut bien plus que les trois points : il relance l'intérêt que l'on porte envers une équipe qui nous a souvent surpris par sa capacité à redistribuer les cartes et à détromper les pronostics par le passé.

Aux Omrani, Amokrane, Traoré, Baccar, Guesmi, Boutiche, Mhirsi, Bouziane, Aloui, Ouattara et autre Amourou de fouler la pelouse du Mhiri en conquérants, d'en finir avec le chaud et froid, et d'acter à terme le retour au premier plan de l'USM. Aujourd'hui, en dépit de sa sortie peu glorieuse en quart de C3, le Onze à Ben Younes a encore beaucoup à gagner, mais a aussi énormément à perdre s'il n'enchaîne pas.