Angola: ZEE et une société espagnole signent un mémorandum d'entente

Luanda — Un mémorandum d'entente entre la zone économique spéciale (ZEE, sigle en portugais) de Luanda-Bengo et CIMALSA, une société du gouvernement autonome de Catalogne, en Espagne, sera paraphé ce mardi, à Barcelone, pour aider à la transformation de la ZEE en zone franche, a appris l'ANGOP aujourd'hui.

L'accord d'une durée de quatre ans vise à transmettre l'expérience de CIMALSA dans la mise en oeuvre de projets logistiques, industriels et de services, ainsi que l'adoption de formules de gestion et d'exploitation déjà testées dans des projets gérés par cette société.

CIMALSA, au cours des 30 dernières années, s'est engagée à promouvoir, développer et gérer des infrastructures et des centres de transport de marchandises, de logistique et de mobilité. Cette entité collaborera au processus de transition de la ZEE de Luanda-Bengo en Zone franche.

Les connaissances et l'expérience de cette entreprise catalane pourraient être d'une importance cruciale dans la mise en place des procédures techniques, administratives et juridiques, dans la transformation de la ZEE en zone franche.

Le président du conseil d'administration de la zone économique spéciale de Luanda-Bengo, Manuel Francisco Pedro, paraphera cet accord dans le cadre de sa visite en Espagne du 15 au 17 mai 2023.

Les données disponibles indiquent que la zone économique spéciale (ZEE) a levé quatre millions de dollars américains au premier trimestre de cette année, ce qui représente une augmentation de 116 % par rapport à la même période l'an dernier, dont les revenus s'élevaient à environ deux millions de dollars.

Cet indicateur démontre l'intérêt des entrepreneurs à investir dans cette zone industrielle, en tenant compte des avantages concurrentiels géographiques et des infrastructures installées dans ce parc industriel.

Dans la ZEE, l'industrie légère occupe 62% de la production globale, suivie par le secteur du commerce, avec 28%, tandis que le secteur des services représente 10%.

L'installation d'entreprises dans la zone industrielle a permis la création de 7 500 emplois, en mettant l'accent sur l'existence de 81 entreprises en fonctionnement, sur les 157 initialement installées.

Le portefeuille d'activités de ZEE enregistre un volume confirmé de 60 millions d'euros pour le prochain trimestre, ce qui permettra la création d'environ dix mille emplois d'ici la fin de cette année.

La ZEE a une croissance de 3% par an, en moyenne, ainsi que des taux d'intérêt attractifs du point de vue de la rémunération du capital à risque/spéculatif et des revenus pétroliers comme principales opportunités à saisir pour relancer la production domestique et l'économie nationale.