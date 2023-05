Libye: Une médiation pour mettre fin à des combats dans l'Ouest

Une force pro-gouvernementale a annoncé prendre position, le 14 mai, de Zawiya, dans l'Ouest de la Libye, pour s'interposer entre groupes armés locaux qui s'affrontent depuis des semaines dans des secteurs résidentiels de la ville.

De nouveaux combats ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, après la mort d'un membre de l'un des groupes armés de la ville, sur fond de lutte d'influence. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour le moment, mais des médias locaux ont fait état de deux civils tués et deux autres blessés. La « Force mixte des opérations sécuritaires», qui dépend du gouvernement libyen basé à Tripoli, a indiqué dimanche qu'elle s'était « déployée, sur ordre des autorités militaires suprêmes, dans les secteurs des combats à Zawiya. «Nous avons réussi, grâce aussi à la médiation des notables et chefs de tribus de la ville, à faire cesser les combats », a déclaré le général Akram Douwa, porte-parole de cette force. Des unités pro-gouvernementales ont pris position sur les lignes de démarcation entre les secteurs d'influence des groupes armés dans la ville.

Située à 45 kilomètres de la capitale et troisième plus grande ville de l'Ouest de la Libye, Zawiya est un des principaux points de départ des embarcations illégales de migrants originaires d'Afrique subsaharienne vers l'Italie. La ville connaît régulièrement des frictions entre groupes armés qui s'adonnent à la traite des êtres humains et à d'autres trafics, comme la contrebande de carburant. Fin avril, après plusieurs jours d'affrontements violents, des habitants de la ville étaient descendus protester et exprimer leur ras-le-bol contre la présence de groupes armés et les violences, mettant la vie des civils en danger.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos et les divisions avec notamment une multitude de groupes armés qui agissent souvent en toute impunité. Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un installé dans l'Ouest et reconnu par les Nations unies, et l'autre basé dans l'Est, soutenu par le camp de l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, et la Chambre des représentants.