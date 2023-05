Congo-Brazzaville: Mines - bilan à mi-parcours satisfaisant pour PanafGeo 2

Après une première phase réussie, le comité de pilotage du Projet panafricain de formation en géosciences des personnels des services géologiques d'Afrique (PanAfGeo) a ouvert, le 15 mai à Brazzaville, sa réunion ordinaire pour dresser le bilan à mi-parcours de la deuxième phase.

La réunion du PanafGeo 2 se tient sur deux jours, sous l'égide du ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie, Pierre Oba. Les experts miniers venus de divers pays d'Afrique francophone débattent de la faisabilité de la deuxième phase du projet en cours de mise en oeuvre.

Après avoir fait l'état des lieux du projet, ils devront débattre de ses perspectives en vue de garantir sa réussite, un programme destiné au renforcement des capacités scientifiques des services géologiques africains.

Lancé en décembre 2016 et cofinancé par l'Union européenne ainsi que les services géologiques européens à hauteur de 10,3 millions d'euros, PanafGeo vise à former les personnels scientifiques des services géologiques africains et de renforcer les liens avec les services géologiques européens.

Le projet a développé sept modules de formation au profit des cadres miniers africains, coordonné par le Bureau de recherches géologiques et minières. Il s'agit de la cartographie géologique, l'inventaire du potentiel en ressources minérales, la mine artisanale, la gestion environnementale des mines, les risques naturels mais aussi la sensibilisation au patrimoine géologique, la gestion de l'information géo scientifique et sa promotion.

Ouvrant les travaux, le ministre d'Etat a salué la tenue de cette session d'évaluation qui permettrait de bien élaborer les perspectives du secteur minier au niveau aficain.

« Après les formations sur les thèmes "Patrimoine géologique" organisée en mars 2022 à Pointe-Noire et "La gestion de l'information géo-scientifique", réalisée en avril 203 à Brazzaville, nous voici aujourd'hui réunis pour la tenue de la réunion à mi-parcours de la deuxième phase du programme PanafGeo. Lancée en 2021, la seconde phase en exécution couvre une période de quatre ans et va s'achever en 2024. Cette phase a l'avantage de présenter une gamme de formations plus élargie avec des modules innovants, tels que la gouvernance et les changements climatiques », a indiqué le ministre d'Etat, Pierre Oba.

Pour sa part, le chef de la délégation de l'Union européenne au Congo, satisfait du bilan à mi-parcours du programme PanafGeo2, a souligné que cette institution s'engage dans une relation d'égal à égal avec ses partenaires. « Notre approche a pour objectif d'approfondir une coopération avec acteurs ayant la même vision pour promouvoir les intérêts communs », a dit Giocomo Durazzo.