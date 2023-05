Cote d'Ivoire: PJ-Gouv - Un milliard de FCFA par jour en faveur des jeunes

Inévitablement, les jeunes Ivoiriens sont les grands bénéficiaires de l'adresse du chef de l'Etat. Le Président Alassane Ouattara a en effet saisi l'occasion pour décliner à nouveau ce qu'il compte faire pour eux en cette année qui leur est consacrée. Il est revenu sur le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 et a annoncé que un milliard de FCFA à consacrer aux jeunes par jour. « Mon objectif est de faire en sorte que les jeunes sachent que chaque jour, 1 milliard de FCFA leur est consacré sur toute l'année 2023 », a affirmé le président ivoirien.

Il a ajouté avoir demandé au gouvernement de faire encore plus dans ce domaine essentiel en cette année dédiée à la jeunesse. « Le gouvernement a adopté, en concertation avec les jeunes, le programme jeunesse-gouvernement 2023-2025.

Ce programme a déjà débuté et se décline autour des trois axes stratégiques suivants : premièrement, l'accélération de l'entreprenariat des jeunes ; deuxièmement, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse ; troisièmement, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes », a-t-il rappelé.

Avant de faire savoir qu'au total, 1.500.000 jeunes sont ciblés. « Un plan Marshall sera mis en place pour les jeunes. Ma vision est claire : bâtir une Côte d'Ivoire développée et moderne. Pour cela, il nous faut créer plus de richesse et d'emplois », a ajouté le numéro un des Ivoiriens.