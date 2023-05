Cote d'Ivoire: Enseignement Supérieur - Le Ministre Adama Diawara veut booster le processus de réhabilitation des infrastructures universitaires et de la réforme du BTS

La réhabilitation des infrastructures universitaires de Côte d'Ivoire est l'une des priorités cette année du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Adama Diawara. En tout cas, lors d'une séance de travail portant sur le C2D et le prêt souverain qu'il a présidée à l'université Félix Houphouët Boigny le jeudi dernier, le ministre n'a pas manqué de réaffirmer sa volonté de booster ce processus y compris la réforme du Brevet de technicien supérieur (BTS).

Il est longuement revenu non seulement sur la question de la réhabilitation mais également sur la réforme du BTS à l'effet de l'adapter au marché de l'emploi. Le ministre Adama Diawara a affirmé que le Président de la République Alassane Ouattara a donné des instructions pour la réhabilitation des universités et des centres régionaux des oeuvres universitaires (CROU).

« J'ai demandé au BNETD, en accord avec les universités, les CROU, de faire une étude technique, très rapidement pour qu'on ait au moins l'offre technique et financière de la réhabilitation de ces infrastructures », a indiqué le ministre Adama Diawara. « On va poursuivre (les travaux) pour achever les équipements des laboratoires qui ne sont pas équipés, les laboratoires qui sont équipés mais pour lesquels on n'avait pas pu emmener tous les équipements », a-t-il précisé.

Concernant la réforme du BTS, il a relevé que le processus « marche à pas de caméléon ». « C'est pourquoi nous allons recruter quatre consultants locaux pour mener une étude diagnostic relative aux « filières porteuses et non porteuses d'emploi ». Les filières les plus pertinentes seront retenues, a-t-il fait remarquer.