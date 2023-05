Cote d'Ivoire: Logements sociaux et économiques - Le Président Ouattara félicite le Ministre Bruno Koné

Le Président de la République Alassane Ouattara se dit fier du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné. Il l'a publiquement félicité le mardi 24 avril dernier lors de son adresse aux deux chambres du Parlement au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et ce, par rapport aux réformes courageuses prises par le ministre pour booster la politique de logement en Côte d'Ivoire et l'assainissement du cadre de vie.

« Le programme des logements sociaux dont la mise en oeuvre a connu certaines difficultés a été relancé au travers de vigoureuses réformes. Et dans le cadre du programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, de nombreux projets sont en cours. Plus de 30.000 logements ont été construits jusqu'à maintenant.

Je me félicite particulièrement de la récente remise des clefs à plus de 5.600 acquéreurs de logements à Songon dans le district d'Abidjan. Un nouveau programme de 25.000 logements sera lancé prochainement dans les communes du grand Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur, à l'intérieur de Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San-Pedro », a rappelé le chef de l'Etat. Le ministre de la Construction s'est pour sa part réjoui de cette adresse à son endroit et a dit en mesurer toute la charge.

« Ce message venant de la plus haute personnalité de l'Etat nous réjouit très fortement mais en même temps nous responsabilise davantage, cela veut dire que nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous savons les ambitions du chef de l'Etat en matière de logements, nous allons donc travailler avec plus de vigueur afin que les attentes des populations et du président de la République soient satisfaites», a indiqué Bruno Koné.