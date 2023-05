Cote d'Ivoire: Insertion des jeunes - La France dégage 51 milliards de FCFA

La Côte d'Ivoire peut comme compter sur la France dans sa lutte contre le chômage des jeunes. L'Etat français a, en effet, décidé d'appuyer l'initiative gouvernementale à hauteur de 51 milliards de FCFA. Mercredi dernier, à l'occasion du lancement de la phase 2 du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) Emploi des jeunes pour la région du Sud-Comoé, Jean-Christophe Belliard, ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, a réaffirmé la volonté de son pays d'aider la Côte d'Ivoire.

» La question des jeunes est une priorité pour la Côte d'Ivoire. C'est aussi une priorité pour la France. En juin prochain, nous allons signer la phase 3 du C2D. De 8 milliards FCFA, nous passons à 51 milliards pour le C2D3 qui va toucher 80 mille jeunes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire", a-t-il relevé. Tout en indiquant que son pays est heureux de la coopération avec la Côte d'Ivoire.

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, a exprimé toute la fierté du gouvernement ivoirien à travailler avec la France. Il a indiqué qu'en plus de 820 jeunes du Sud Comoé pris en compte par le C2D2, ce sont au total 46 272 jeunes qui bénéficient ainsi de ce programme à travers la phase 1 achevée en 2021 et la phase 2 en cours pour un financement global de 32 milliards FCFA.

Saluant la phase 3 du C2D dont le montant s'élève à 51 milliards FCFA, Mamadou Touré a indiqué que cette phase permettra le passage à échelle de la maîtrise déléguée d'ouvrage à l'ensemble des 33 régions et districts. Le porte-parole adjoint du gouvernement en a profité pour dresser le bilan des initiatives au profit des jeunes de cette région.

" Ce sont 593,2 millions FCFA pour 1 120 bénéficiaires que l'Etat a mobilisés pour aider les jeunes de cette région à s'insérer dans le tissu socio-économique dans le cadre du programme AGIR 1, 2 et 3. 2 514 acteurs du secteur informel ont bénéficié d'un appui de 603, 5 millions FCFA à travers le FASI", a-t-il détaillé.

C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers le Bureau de Coordination Programme Emploi (BCP-E) et les collectivités territoriales avec l'appui technique et financier de la France à travers l'Agence française de développement (AFD) qui se tient dans un contexte marqué par l'année de la jeunesse.

En lien avec l'Association des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI), le C2D2 va impacter les jeunes des 15 régions et districts de Côte d'Ivoire. Au niveau du Sud-Comoé, ce sont au total 820 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans qui bénéficient de ce projet pour un budget de 513 476 000 FCFA. Cela, à travers l'accompagnement au développement d'activités économiques à petite échelle (AGR) et à la création de micro et petites entreprises (MPE).