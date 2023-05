Afrique: Après les propos polémiques du Président algérien - L'Université Euromed rassure les étudiants subsahariens vivant au Maroc

Pas d'inquiétude à se faire. A la faveur d'un ftour en l'honneur de ses étudiants étrangers organisé le 3 avril 2023, l'Université Euromed de Fès, par la voix de son président Mostapha Bousmina, a tenu à rassurer les étudiants subsahariens suite aux récentes déclarations polémiques du président de la Tunisie, Kaïs Saïed.

Rien de ce qui se passe en Tunisie ou en Algérie, a-t-il soutenu, ne peut avoir lieu dans le Royaume chérifien. Il a par ailleurs précisé que la Tunisie, qui a, comme le Maroc, une longue histoire et dont la population est bien éduquée, n'a rien à voir avec les déclarations surprenantes et non responsables de son président.

« Nous sommes fiers de vous avoir parmi nos étudiants et dans votre deuxième pays le Maroc. Vous avez de notre part toute la bienveillance et aussi la sollicitude du Souverain. La xénophobie et le rejet de l'autre n'ont pas leur place chez nous, car en réalité, le racisme c'est projeter sur l'autre le dégoût qu'on a de soi-même», a-t-il martelé.

Un peu plus de 500 étudiants étrangers issus en majorité de l'Afrique subsaharienne ont participé à ce ftour organisé par l'Université Euromed de Fès. A l'occasion les projets d'envergure de l'université ont été présentés. On note, entre autres, la construction d'un centre hospitalier universitaire, d'une faculté de médecine qui sera opérationnelle dès septembre prochain, d'une faculté de médecine dentaire et d'un centre de formation en sciences infirmières.