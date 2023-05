Madagascar: Secteur minier - « Il faut des choix politiques adaptés pour mieux exploiter les ressources minières », selon le Dr David Rakoto

D'actualité. Les débats et les échanges d'idées sur le secteur minier se multiplient en ce moment où le nouveau code minier est en cours d'adoption à l'Assemblée nationale.

Olivaniaina David Rakoto, économiste et enseignant-chercheur auprès de la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo milite pour une exploitation plus rationnelle des ressources minières du pays.

Inexploitée

« Il faut faire des choix politiques de développement minier bien adaptés pour exploiter au mieux nos ressources », estime-t-il. Une manière de rappeler que la Grande île dispose d'une vaste superficie qui reste malheureusement inexploitée. « Outre les vastes terrains exploitables pour le secteur agricole, le sous-sol malgache regorge aussi de ressources minières très recherchées par les grandes industries internationales », explique Rakoto David qui constate cependant que « jusqu'ici, les choix politiques de développement minier n'ont pas permis de bien exploiter ces ressources ».

Il rappelle notamment les deux types d'exploitation minière existants à Madagascar : d'un côté, les petites exploitations minières par les opérateurs locaux à faible niveau de capitaux et les grandes mines nécessitant d'importants investissements et de grands investisseurs. Tout en admettant que l'Etat puisse exiger des investisseurs la construction d'infrastructures sociales, telles que des routes ou des écoles, cet enseignant- chercheur estime que ces dispositions doivent s'aligner à d'autres politiques sectorielles, notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation.

« Il ne suffit pas de bâtir des écoles, il faut également considérer le recrutement des enseignants », explique-t-il, en ajoutant qu'il est également nécessaire de « mettre en place des programmes de formation correspondant aux projets miniers afin d'éviter le recours à la main d'oeuvre étrangère, en cas de manque de compétences locales ». Concrètement, l'enseignant propose la création d'écoles des mines dans les zones à fort potentiel minier.

Base Toliara

Un potentiel minier qui nécessite, par ailleurs, le recours à de grands investisseurs étrangers. « Nous ne pouvons pas développer notre pays sans des investisseurs étrangers, Compte tenu des faibles moyens financiers dont le pays dispose pour exploiter nos ressources », admet néanmoins Rakoto David. Cependant, pour rassurer l'opinion, les porteurs de projets doivent informer à l'avance les avantages que toutes les parties en tireront, à savoir les exploitants, le pays et sa population.

On ne peut évidemment parler d'actualité minière sans évoquer le cas de Base Toliara, dont la suspension des activités continue de nourrir les débats. Rakoto David soulève notamment la notion de continuité de l'Etat. Il estime ainsi que le fait pour le gouvernement actuel de remettre en question les engagements de celui qui l'a précédé est contraire au principe de la continuité de l'Etat.

Ce, d'autant qu'il y a un cadre réglementaire qui régit le projet Base Toliara qui reste avant tout un dossier technique et non politique. « Il est préférable d'engager le dialogue en se basant avant tout sur le côté technique et économique du projet au lieu de le porter sur le plan politique », défend-il en encourageant davantage le rapprochement et les discussions entre les parties prenantes. Et ce, en faisant en sorte que « ces discussions puissent déboucher sur les moyens d'augmenter les revenus de la population, et d'améliorer ses conditions de vie ».