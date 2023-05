Afrique de l'Est: Forte tempête tropicale Fabien - Aucun risque pour Madagascar

La Direction générale de la météorologie annonce suivre de près l'évolution de la forte tempête tropicale Fabien dans le bassin de l'Océan Indien.

Les prévisions actuelles épargnent Madagascar face à l'évolution du système qui a été baptisé Fabien. Au stade de forte tempête tropicale modérée, ce dernier poursuit une trajectoire orientée vers l'Ouest Sud-Ouest informe la Direction générale de la météo dans un bulletin en date du 15 mai à 15 heures locales. Le service de la météo du pays note une intensification graduelle du système.

Des changements pourraient également s'opérer à partir de jeudi prochain. Entre autres, sur le côté trajectoire. « Fabien devrait changer de cap et s'orienter plus vers le Sud-Est », indique l'organisme en charge de la météo. Quoi qu'il en soit, les modèles de prévisions suggèrent que « le système devrait rester à l'écart des terres habitées », dont Madagascar. La Direction générale de la météorologie de Madagascar suit de près l'évolution de cette catastrophe formée alors que la saison cyclonique arrive à son terme.

Rare

À 16h locales (heures de La Réunion), le centre de Fabien était situé à plus de 3 300 km à l'Est Nord-Est de Toamasina et se déplace avec une vitesse de 17 km/h. Et dont la pression au centre est estimée à 982 hPa. Fabien évolue sur la partie Nord-est du bassin de l'Océan indien. Cette forte tempête tropicale modérée est le sixième cyclone de la saison avec des vents moyens sur dix minutes d'environ 120 km/h et des rafales de 165 km/h estimés sur mer.

Les stades de cyclone et de cyclone tropical intense pourraient être atteints d'ici le milieu de la semaine (17 et 18 de ce mois) selon les prévisions. Il conviendrait de noter que la forte tempête tropicale Fabien est le dixième système de la saison cyclonique 2022/2023. Avec des probabilités d'intensification dans les prochains jours, Fabien rentre dans la liste des rares phénomènes de formation de cyclone, observés au mois de mai. Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'y aura pas de formation de système dépressionnaire dans les cinq prochains jours. De quoi clore la saison de façon « remarquable ».