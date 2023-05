Madagascar: Projets financés par la BAD - Exclusion de Goldsun Investments pour pratiques frauduleuses

Le Groupe de la BAD (Banque africaine de développement) se montre ferme, quant au respect de l'éthique et de l'intégrité, dans la mise en oeuvre des projets de développement qu'il finance dans différents pays.

Le 8 mai dernier, cette institution financière a annoncé l'exclusion de l'entreprise Goldsun Investments Company Limited, pour une durée de deux ans, à compter du 31 janvier 2023. A noter qu'une enquête menée par le Bureau de l'Intégrité et de la Lutte contre la Corruption de la BAD a établi que Goldsun Investments Company Ltd s'est livrée à des pratiques frauduleuses dans le cadre d'un appel d'offres pour le doublement de l'autoroute Kenol-Sagana-Marua de 84 km, lots 1 et 2, composantes du Projet d'amélioration de l'autoroute Kenol-Sagana-Marua.

Ce projet fait partie de la section kenyane de l'Autoroute transafricaine (du Caire au Cap) et devrait améliorer la circulation des biens et des services ainsi que des personnes entre les comtés du centre et de l'est du Kenya d'une part, et la capitale, Nairobi, d'autre part.

Sanctions croisées

Suite à des pratiques frauduleuses, cette entreprise enregistrée en République du Kenya ne sera pas éligible pour participer aux projets et activités financés par la BAD, durant ces 24 mois. « Cette mesure disciplinaire est éligible à une exclusion croisée de la part d'autres banques multilatérales de développement en vertu de l'Accord pour l'exécution mutuelle des décisions d'exclusion », indiqué le Groupe de la BAD, dans son communiqué.

Cet Accord pour l'exécution mutuelle des décisions d'exclusion concerne notamment la Banque asiatique de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale.

À l'expiration de la période d'exclusion, Goldsun Investments Company Ltd ne pourra participer à nouveau aux appels d'offres de projets financés par le Groupe de la BAD qu'à condition d'avoir mis en oeuvre un programme de conformité à l'intégrité conforme aux directives de l'institution financière. Pour les banques de développement, l'application de cette mesure disciplinaire vise également à inciter toutes les entreprises à respecter l'éthique et l'intégrité.