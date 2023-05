Madagascar: 11es Jeux des Îles - « Nous devons nous préparer pour gagner », dixit Andry Rajoelina

Le chef de l'Etat a assisté à la remise officielle de matériels et d'équipements sportifs au profit des athlètes des disciplines de l'athlétisme, du tennis de table, de l'haltérophilie et du badminton, hier.

Les 11es Jeux des Îles de l'océan Indien se dérouleront bel et bien à Madagascar du 25 août au 3 septembre prochain. Le président Andry Rajoelina prend lui-même ses responsabilités pour préparer cet évènement. En effet, sous la direction du chef de l'Etat, chaque département ministériel s'est vu confier une mission spécifique. Chaque discipline est désormais dirigée par un ministre coach.

En quelque sorte, le régime en place fait tout son possible pour contredire les propos de Siteny Randrianasoloniaiko, président du Comité olympique malgache qui a affirmé qu'il n'y a que 2% de chance pour Madagascar d'accueillir les Jeux des Îles. Ces derniers temps, ce prétendant à la prochaine élection présidentielle travaille activement avec les dirigeants sportifs des îles soeurs pour tenter de retirer l'organisation des Jeux des Îles à Madagascar. Mais à l'allure où vont les choses, cette manoeuvre risque d'échouer.

Une semaine après la Journée des médaillés au cours de laquelle le président a accueilli, au Palais d'Etat d'Iavoloha, les membres des fédérations, les athlètes et sportifs issus de plusieurs disciplines, il a procédé hier à la remise officielle de matériels et d'équipements sportifs au profit des athlètes issus de quatre disciplines, à savoir l'athlétisme, le tennis de table, l'haltérophilie et le badminton.

Instruction ferme

Lors de cette cérémonie, le chef de l'Etat a adressé un message fort à l'endroit des athlètes malgaches. « Nous ne participerons pas à ces jeux pour faire de la figuration. L'ère de la simple participation est révolue. Nous participerons pour gagner », a-t-il martelé. En effet, selon Andry Rajoelina, Madagascar vise la première place lors des 11éme Jeux des Îles de l'océan Indien. Une instruction ferme a ainsi été donnée aux sportifs de haut niveau. « Nous devons nous préparer pour gagner et rafler le plus de médailles ».

Pour y parvenir, l'Etat entend multiplier les aides au profit des athlètes afin que ces derniers puissent améliorer leur performance. Hier, le chef de l'Etat a assisté à la cérémonie officielle de remise d'équipements sportifs pour les disciplines de l' athlétisme, du tennis de table, l'haltérophilie et le badminton. L'évènement a été marqué par la signature de l'accord de partenariat entre la République populaire de Chine, représentée par le chargé d'affaires de la Chine et le ministre malgache de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa (voir article par ailleurs).