Cote d'Ivoire: Gbêkê - Assahoré Konan Jacques partage sa vision avec les jeunes de la région

Le candidat du RHDP aux prochaines élections régionales dans le Gbêkê, Assahoré Konan Jacques, a échangé le samedi 22 avril 2023, dans un réceptif hôtelier de Bouaké, avec les leaders de jeunesse des départements de Bouaké, Sakassou, Béoumi et de Botro. C'était dans le cadre de la tribune »Les rendez-vous de JAK ». Il s'est agi pour le député de Diabo-Languibonou d'expliquer à la jeunesse sa vision pour le renforcement de la cohésion sociale dans l'optique d'un développement harmonieux.

« J'ai demandé à vous rencontrer pour partager ma vision avec vous et vous exhorter à l'action. Cette rencontre, je la veux d'abord républicaine. Je vous ai demandé de venir sans distinction d'origine, de parti. Vous êtes tous ici des leaders de jeunesse, vous appartenez à des chapelles politiques différentes. J'aurai pu me contenter d'échanger avec mes frères du RHDP. J'ai dit que je veux transcender ces barrières politiques pour parler à tout le monde. J'ai tenu à vous parler parce que vous êtes la crème de la société, vous êtes l'avenir de la société », a fait savoir le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Il a invité la jeunesse du Gbêkê à la responsabilité mais aussi à une prise de conscience. « Le président de la République a décrété 2023, l'année de la jeunesse. Cela ne vous donne pas que des droits. Je pense que cela vous donne plus d'obligations, l'obligation à la responsabilité, l'obligation à la réflexion sur votre avenir, l'obligation à faire en sorte que vous puissiez les conduire au bon endroit, ceux que vous représentez. Ce qui doit vous préoccuper, c'est votre avenir, votre intérêt et celui du pays en premier », a martelé le candidat du RHDP.

Profitant de cette tribune, Assahoré Konan Jacques les a exhortés à soutenir les actions du chef de l'État Alassane Ouattara et à saisir les opportunités en vue de leur insertion socio-économique. « Aujourd'hui, on a un chef d'État qui fait un travail remarquable à tout point de vue et tout le monde le sait. Ce qu'on vous demande, c'est la paix, la cohésion pour permettre au président de la République d'achever ce qu'il a commencé. Que chacun d'entre vous prenne conscience que ce n'est pas un homme politique qui va faire votre avenir. Commencez par avoir des ambitions. Montez des projets. Informez-vous sur tout ce que l'État fait pour vous. Allez aux informations au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour dénigrer. Je veux une jeunesse du Gbêkê responsable et soucieuse de son avenir » a-t-il dit.

Candidat du RHDP, Assahoré Konan Jacques a exprimé sa gratitude au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour la confiance renouvelée et pour les actions de développement de Bouaké et de toute la région. « Je dis merci au chef de l'Etat Alassane Ouattara pour l'honneur immense qu'il nous fait en portant son choix sur moi. C'est pour cela que je ne finirai jamais de lui dire merci. Merci pour la confiance. Grâce à lui, nous retrouvons le Bouaké d'antan. Mais beaucoup reste à faire et le président de la République veut nous accompagner dans notre développement. Aujourd'hui, l'autoroute est à nos portes. Depuis 2011, nos villages sont alimentés par l'électricité à 90%, les écoles, les centres de santé, on en dénombre à foison. Et vous êtes tous témoins de ces réalisations », a-t-il conclu.