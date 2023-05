Cote d'Ivoire: Séguéla - Le Patriote prie pour Hamed Bakayoko, rappelé à Dieu, il y a deux ans

Une action qui vaut son pesant d'or. Les travailleurs de Mayama édition, société éditrice du journal Le Patriote, n'oublieront jamais leur patron, l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko, arraché à leur affection il y a deux ans. Pour qu'Allah lui accorde une bonne place dans son royaume céleste, le directeur de publication et gérant du quotidien Le Patriote, Charles Sanga, a organisé une grande cérémonie de prières en mémoire de son patron à Séguéla, le lundi 17 et le mardi 18 avril 2023. Et ce, en présence de toute la famille Bakayoko et de nombreux imams de la ville de Séguéla. En effet, le mardi dernier, les imams avec à leur tête le deuxième adjoint à l'imam principal de la grande mosquée de Séguéla, El hadj Bakayoko Kassimi, ont procédé à la lecture intégrale du Saint Coran. Laquelle a duré plus d'une heure. Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère purement spirituelle.

Bien avant la fin de cette lecture coranique, un boeuf a été immolé et distribué à ceux qui ont fait la lecture coranique. L'imam Kassimi Bakayoko a salué la délégation conduite par le directeur des Ressources humaines de Mayama Edition, Glodé Francelin, pour non seulement ce déplacement sur la terre des ancêtres de l'ex-Premier ministre, mais également pour cette initiative. « Nous disons merci à Charles Sanga pour cette action oh combien chargée de sens. Notre fils n'a besoin que de cela : les prières et bénédictions. Nous savons que de là où il se trouve, il est fier de vous, de Charles Sanga et ses collaborateurs. Car vous l'avez honoré, en organisant cette séance de prières à son endroit », a indiqué le numéro deux de la grande mosquée de Séguéla. Exprimant également sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a fait pour "notre fils Hamed Bakayoko".

« Qu'Allah le Tout -Puissant lui accorde une longue vie », a-t-il souligné. El hadj Bakayoko Kassimi s'est arc-bouté sur la sourate « Idjadja na Sourilah », chargé de sens, pour des bénédictions à l'endroit d'Hamed Bakayoko. « Puisse Allah lui accorder le paradis pour tous ses actes de générosité à l'endroit des populations vulnérables, des orphelins et des nécessiteux. Merci beaucoup à Charles Sanga et à ses collaborateurs. Qu'Allah vous élève et fasse de telle sorte que le quotidien le Patriote prospère. Et que les chiffres de l'entreprise s'améliorent », a-t-il prié.

Au nom du député de Séguéla, Zoumana Bakayoko, le sénateur Bakayoko Vaflaly a exprimé sa gratitude au maire de Tafiré pour cette action de haute portée spirituelle et sa fidélité à l'ex-Premier ministre Hamed Bakayoko. « Avec cette séance de prière, nous réalisons que les collaborateurs d'Hamed Bakayoko ne l'ont pas abandonné », s'est-il réjoui. Mais bien avant, le Patriote a organisé une rupture collective de jeûne à la résidence d'Hambak à Séguéla qui a vu la participation d'une centaine de personnes. A cette occasion, l'imam Lasso Bakayoko a expliqué le sens et les avantages d'une cérémonie de prières à l'endroit d'un disparu. Avant de quitter la ville de Séguéla, la délégation est allé se recueillir sur la tombe de l'illustre disparu dans son ranch de près de 300 hectares à une dizaine de kilomètres du centre ville.