Madagascar: Formations - IEP devient une école internationale et s'associe avec ESC Clermont

L'Institut d'Étude Politique (IEP) sort des sentiers battus et devient une école internationale. L'Institut fondé par Davida Rajaona étend ses activités et opère dorénavant avec l'ESC Clermont, une grande école française.

Les visiteurs de la Foire Internationale de Madagascar ont en tout cas pu découvrir cette nouvelle orientation qui n'a pour autant pas laissé de côté sa vocation de formateur en science politique.

Délocalisée

« Notre avantage réside dans le fait que nous pouvons donner à nos étudiants une formation internationale sans qu'ils aient besoin d'aller à l'extérieur ». Il s'agit en effet d'une formation délocalisée puisque les cours sont assurés à distance par des enseignants internationaux issus notamment de l'ESC Clermont Business School. D'ailleurs, sur la forme, IEP est devenu IEP Altitude Group et dispense à travers son réseau professionnel, des formations pour l'obtention d'un Bachelor for Business Administration (BBA), d'un Master International Business (MIB) ainsi que d'un Doctorate of Business Administration.

IEP Altitude regroupe en son sein l'Institut d'Etudes Politiques de Madagascar, l'Altitude Business School, Latitude Communication Journalisme Madagascar et Aptitude Executive Education Madagascar. « Les formations dispensées par IEP Altitude Group se distinguent par leur variété », toujours selon Davida Rajaona. Il s'agit, par ailleurs, de formations à la fois initiales et professionnelles.

Aptitude Executive Education, par exemple, est le département de la formation professionnelle de l'IEPAG et propose un panel de formations adaptées aux professionnels du secteur public et du secteur privé. L'Ecole pratique un diagnostic des besoins et propose des formations sur mesure sur différents domaines comme le management public, la gestion de projet, le développement professionnel, le leadership, le management stratégique, le commerce marketing et vente, la comptabilité, l'audit et les finances, l'administration et les ressources humaines...

Innovation et digital

Tendance aux technologies de l'information et de la communication oblige, IPAG a mis en place Altitude Business School qui est une école de management et d'entrepreneuriat tournée vers l'innovation, le digital, et l'entrepreneuriat vert et social. « Nous nous engageons à former des managers et des entrepreneurs visionnaires, innovants et performants en proposant une formation théorique et pratique, et en accompagnant les étudiants dans la réalisation de leur projet et leur insertion professionnelle ».

Il s'agit, en somme, de programmes internationaux assurés à Madagascar en partenariat avec des instituts internationaux de renommée. Et disposant du label américain AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), une accréditation qui récompense les écoles de commerce pour leur qualité.