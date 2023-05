Cote d'Ivoire: Bouaké -Municipales 2023 - Les secrétaires départementaux et structures spécialisées font bloc autour d'Amadou Koné

Le candidat du RHDP aux municipales du 2 septembre 2023, Amadou Koné, a reçu le dimanche 23 avril 2023, le soutien des secrétaires départementaux et des structures spécialisées de son parti. C'était à l'initiative du secrétaire départemental de Bouaké - Belleville, Paul Dakuyo. A la salle de conférences Alassane Ouattara du siège régional du RHDP qui a abrité la cérémonie, la quasi-totalité des secrétaires départementaux et leurs adjoints, des délégués de zone, des secrétaires de section, des présidents de comité de base et des responsables des structures spécialisées (UJ- RHDP, UF- RHDP, UE- RHDP) ont répondu présents.

A travers des motions, ceux-ci par la voix de leurs différents porte-paroles, ont non seulement salué le choix du ministre des Transports comme porte-étendard du parti aux municipales mais aussi l'ont rassuré de leur engagement sans faille à le conduire à la tête de la municipalité au soir du 2 septembre 2023. Pour eux, l'actuel secrétaire départemental de Dar Es Salam est le meilleur choix pour la capitale du Gbêkê, au vu de ses qualités et des nombreuses actions qu'il a déjà posées en faveur des populations sans distinction aucune.

» Amadou Koné est un acteur politique actif au plan local. Il est fédérateur et catalyseur. C'est lui le choix des populations de Bouaké », ont unanimement indiqué les intervenants. C'est pourquoi, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur infinie reconnaissance au Président de la République Alassane Ouattara, président du RHDP, et aux membres du Directoire pour ce choix « judicieux ».

Véritable cheville ouvrière de cette initiative, le député de Bouaké commune, Paul Dakuyo a invité chaque militant à observer la discipline du parti pour une victoire éclatante de leur candidat. « Il est important de créer une union sacrée autour de notre candidat parce que nous sommes issus du même parti politique. Il faut donc se rassembler autour d'Amadou Koné et faire en sorte qu'il n'y ait pas de place pour l'opposition. La discipline ici à Bouaké, nous la traduisons par l'engagement personnel. Que chacun soit engagé résolument au respect des valeurs de rassemblement et de discipline du RHDP », a fait savoir Paul Dakuyo avant d'appeler ceux qui sont encore réticents à taire les incompréhensions au profit de l'intérêt du parti. « Il faut laisser les ambitions personnelles au profit de l'intérêt du RHDP. Je lance un appel à tous les responsables du parti afin qu'ils aillent vers tous ceux qui se sentent frustrés, meurtris par ce choix. Après tout, nous sommes en famille et c'est ensemble que nous devons mener le combat. Nous devons rester rassemblés autour des candidats choisis et après, nous allons laver le linge sale en famille », a martelé Paul Dakuyo.