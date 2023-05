Madagascar: Explosion à Morafeno - Un militaire mort sur le coup

La frustration se lisait sur les visages, des appels à l'aide résonnaient de partout. La population d'Antsiranana s'est affolée, certaines personnes tremblaient tandis que d'autres se posaient des questions : "Sommes-nous en guerre ?" La déflagration n'était en aucun cas celle d'un pétard ou un feu d'artifice. C'était assez étrange ! La dernière fois que les habitants ont entendu ce genre de bruit, c'était lors de la crise de 2002.

Dimanche 14 mai dernier, vers 9 heures, un bruit inhabituel a retenti dans le quartier de Jérusalem à Morafeno et ses environs. En cherchant l'origine de l'explosion, les habitants ont découvert un corps calciné et démembré. Il s'agissait de Derick, un militaire de la Base Aéro-Navale d'Antsiranana. Selon les dires de ses voisins, il essayait de couper un gros morceau de fer avec une scie électrique. La BANA a perdu l'un de ses soldats, un excellent forgeron de Morafeno. Les dégâts étaient considérables. La maison de la victime s'est effondrée et un enfant de 3 ans ainsi que son père ont été grièvement blessés. Même le quartier ouvrier situé à un kilomètre n'a pas été épargné.

De leur côté, les autorités tentent de rassurer la population face à cet événement inattendu et dévastateur. Le Préfet de la région Diana et les autorités militaires locales ont organisé une conférence de presse le dimanche 14 mai 2023 après quelques heures de l'incident. « Jusqu'à présent, nous ne savons vraiment pas quelle substance a pu causer une telle destruction. Cependant, nous menons des enquêtes et effectuerons des recherches », ont-ils déclaré. Cette déclaration n'empêche pas les rumeurs de se propager.

Un habitant d'Ambalakazaha a cru entendre un coup de tonnerre. « Je pense que c'était une bouteille de gaz qui a explosé », témoignait une mère de famille. Alors que de nombreuses personnes affirment qu'il s'agissait d'un coup de canon. « C'était sûrement un énorme projectile. Il a parcouru plus d'un kilomètre et demi, vous savez ! Je ne suis pas sûr que ce soit une bouteille de gaz, sinon elle n'aurait endommagé que la maison. Les habitants de Tanambao m'ont dit que c'était comme un tremblement de terre », racontait un mécanicien résidant à Lazaret Sud. En effet, les opinions divergent concernant l'accident.

Après deux jours, le calme est revenu dans la ville. Cependant, la déclaration des autorités locales ne semble pas satisfaire la population. Après une semaine agitée, la vie quotidienne reprend à Antsiranana. Par ailleurs, les rumeurs continuent de circuler. Les citoyens attendent une déclaration de la part des spécialistes. Affaire à suivre...