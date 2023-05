Madagascar: Chambre des métiers de la Réunion - Chez le président du Sénat

Le président de la Chambre des Métiers et d'Artisanat de la Réunion a rendu une visite de courtoisie au président du Sénat, le 10 mai dernier au Palais d'Anosikely. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Sénat de Madagascar et la Région Réunion.

À cet effet, le président de la Chambre des Métiers et d'Artisanat de la Réunion Bernard Picardo accompagné du président de la Commission Coopération de la même Chambre, Jean-Bernard Dugain, ont fait le déplacement. Cette rencontre a permis aux deux parties de convenir de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges entre Madagascar et cette île soeur, notamment en ce qui concerne la formation des jeunes artisans et l'accompagnement des entreprises et des artisans.

Proximité des deux îles

La Réunion dispose de plusieurs outils de formation modernes et adaptés, ainsi que de matériels de transformation pour les entreprises et artisans, auxquels les acteurs économiques malgaches peuvent avoir accès. D'autres domaines de coopération, tels que le secteur agroalimentaire et la biodiversité, ont également été soulevés. Le président du Sénat a souligné qu'il y a encore beaucoup à faire entre Madagascar et La Réunion, compte tenu de la proximité des deux îles.

Par ailleurs, il est important de mettre en relation les entrepreneurs, les industriels et les artisans des deux îles soeurs. Plusieurs domaines pourront être explorés dans ce sens, notamment le domaine culturel, celui de la jeunesse, de la francophonie, de l'artisanat et du tourisme. La mise en place d'un cadre légal approprié pour faciliter l'installation des entreprises et des investisseurs à Madagascar est importante, a-t-il ajouté.