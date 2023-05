Cote d'Ivoire: Régionales 2023 - Le RHDP veut renforcer son hégémonie dans le Moronou

C'est un constat implacable. Avec trois députés (Arrah, Bongouanou commune et Tiémélékro) sur cinq, deux maires (Arrah et Mbatto) sur quatre, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est, aujourd'hui, la première force politique dans la région du Moronou.

Et cette hégémonie, le parti veut la renforcer lors des élections locales - régionales et municipales - du 2 septembre prochain. Avec en ligne de mire la conquête des deux municipalités qui lui échappent encore, et surtout de la région avec la candidature de N'guessan Ahondjon, qui n'est pas un inconnu dans le Moronou. « Homme de terrain, il connaît les vrais besoins de développement du Moronou. Il a ainsi réalisé déjà plusieurs opérations en faveur des population », disait Ahoua N'doli Théophile, lors de sa présentation aux populations, le samedi 11 février dernier.

Opérateur économique, N'guessan Ahondjon cultive une grande proximité avec les populations. Sur fonds propres, il oeuvre au bien-être des habitants du Moronou à travers la construction ou la réhabilitation d'infrastructures sociales de base entre autres une école primaire à Assikro (Arrah), un bâtiment de quatre classes avec un bureau de directeur à Assié (Bongouanou), un forage à Abongoua (Arrah), deux barrages dans le département d'Arrah, dont l'un à Kouassikro et l'autre à Assikro. A son actif également, la rénovation de l'école primaire de Tchékou (M'batto), la réfection de la voie M'batto - Tchekou via la pose de deux (02) dalots (M'batto), les dons d'ambulances à l'hôpital de Krégbé (Arrah) et celui de Brou-Attakro (Arrah), et les dons de véhicules de type 4x4 à la Bigarade de Gendarmerie de M'batto, et celle d'Arrah. Le candidat du RHDP a également mis en place un fonds de 100 millions de FCFA pour le financement des projets des jeunes et des femmes, le reprofilage des voies rurales, le don de tricycles à certains chefs des villages de M'batto, la prise en charge régulière des malades pour leurs soins. « N'guessan Ahondjon est donc un homme dont le militantisme au sein du RHDP tant au plan national qu'au niveau de la Région du Moronou est suffisamment avéré et ne souffre d'aucune autre forme d'interprétation », a ajouté Ahoua N'doli Théophile, lors de la cérémonie de présentation. C'est donc un homme auréolé de la confiance du Président Alassane Ouattara et des populations qui portera les couleurs du RHDP aux régionales, avec pour ambition de consolider les assises du RHDP dans le Moronou. C'est pourquoi, l'Inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'Doli, a exhorté les militants et les cadres « à ratisser large » pour présenter N'guessan Ahondjon dans la toute la région. « La réussite de notre candidat est une réussite pour nous tous. Son échec est notre échec à tous », a martelé l'IGE, histoire d'appeler à l'unité d'action et à la solidarité, synonymes de victoire. On le voit, le RHDP est déterminé à solidifier son ancrage dans le Moronou.