Madagascar: Alumni Day - Appel au regroupement des alumnis malgaches

Ce vendredi 19 mai aura lieu à l'Institut Français de Madagascar (IFM) la toute première édition de l'Alumni-Day à Madagascar. Il sera organisé par Campus France en partenariat avec le Service de Coopération et d'Actions Culturelles (SCAC) de l'Ambassade de France à Madagascar, l'Institut Français de Madagascar (IFM) et Campus France Paris pour célébrer les diplômés internationaux de l'enseignement supérieur français.

Le terme alumni désignant dans ce cas les anciens élèves des grandes écoles et universités de France. Cette initiative est une première dans la Grande île, bien que le réseau France Alumni ait été lancé en 2014.

Partage d'expériences d'anciens étudiants

De nombreuses activités sont prévues ce vendredi, notamment trois tables rondes avec la présence de 17 alumnis de divers horizons et parcours. Six alumnis témoigneront de leur vie socioculturelle en tant qu'étudiants dans un pays qui n'est pas le leur, partageant leurs émotions, leurs difficultés et leur expérience de logement... Un deuxième groupe d'alumnis partagera leur expérience d'insertion professionnelle à leur retour à Madagascar. Par ailleurs, neuf anciens boursiers participeront au concours « Ma Bourse du Gouvernement Français en 180 secondes » et témoigneront de leur séjour de recherche de doctorat ou de master en France pendant ce laps de temps. Les trois lauréats recevront des lots offerts par les partenaires de l'événement.

Accompagnement de projet professionnel

En marge des tables-rondes, un forum de l'emploi et des stands d'entretien de pré-recrutement seront disponibles, ainsi que des séances de simulation d'entretiens d'embauche pour préparer les jeunes à la recherche d'emploi. Des conférences et des ateliers axés sur le développement du leadership, la construction d'un réseau professionnel et le renforcement des compétences auront lieu dans l'après-midi, en présence de conférenciers à « success-story » tels que Sandrine Rakotovao, consultante auprès de la BAD ou Ylias Akbaraly, PDG du groupe SIPROMAD entre autres...

L'art et la science également au rendez-vous

Les artistes et scientifiques ne seront pas en reste : une rencontre avec l'artiste Jo Aina est attendue ainsi qu'une exposition d'oeuvres d'artistes alumnis, en parallèle d'une autre exposition présentant des posters scientifiques et des projets de recherche de chercheurs alumnis de l'Institut Pasteur de Madagascar, cette fois-ci. Par ailleurs, l'événement s'achèvera sur une note culturelle puisque ce seront le slameur Gad Bensalem et la comédienne Fela Razafiarison qui animeront la cérémonie de clôture en fin d'après-midi.

Un regroupement bimestriel

Patrick Bosdure, conseiller de coopération et d'action culturelle et actuel directeur de l'IFM précise que l'accès à l'événement est gratuit. Son objectif est de redynamiser le réseau Alumni à Madagascar tout en permettant aux futurs étudiants de bénéficier de leurs expériences. On compte actuellement 378 000 alumnis dans le monde, dont 3 180 sont des alumnis malgaches. Une réunion bimestrielle de ces derniers sera programmée prochainement, s'inscrivant dans cette volonté de redynamisation du réseau.