Cote d'Ivoire: Oumé-Municipales et régionales 2023 - Touré Aya Virginie appelle les militants à soutenir les candidats de leur parti

La vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Touré Aya Virginie, a plaidé le 23 avril 2023 auprès des cadres, militants et responsables de base de son parti pour un soutien aux deux candidats du RHDP aux municipales et régionales de septembre prochain dans la région du Goh.

Lors d'une rencontre qu'elle a animée à sa résidence d'Oumé, la directrice exécutive de la fondation Petroci a souligné que le candidat du RHDP aux régionales a plus que besoin du soutien de toutes les populations du Goh en général et du département d'Oumé en particulier. Elle a lancé la même invite pour le candidat désigné aux municipales dans la commune d'Oumé à savoir Ousmane Sylla. " Nous devons soutenir nos deux chevaux qui sont en course pour les municipales et régionales. Taisons nos querelles pour penser au développement de la région du Goh. Cette belle région est en chantier grâce au Président Alassane Ouattara", a noté Touré Aya Virginie.

La vice-présidente du Conseil, économique, social, environnemental et culturel, a souligné que la candidature de ces deux cadres du RHDP a été opérée par le président du RHDP, Alassane Ouattara. Pour cette raison, Touré Aya Virginie leur a demandé de se départir des questions individuelles, afin de regarder le développement. Les différents candidats du RHDP aux municipales seront présentés à la population dans les jours à venir lors d'une grande manifestation.

Étaient présents à cette rencontre, les membres de son cabinet, les délégués départementaux du RHDP, les responsables des femmes, les responsables des jeunes, les responsables des enseignants, les chefs de canton et de communautés.