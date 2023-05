Madagascar: Jeux Corporatifs - Gas M'sôma - Plus de 70 participants attendus

L'association organisatrice d'animation et de rencontres sportives des non licenciés à Madagascar organisera des Jeux corporatifs interentreprises dénommé « Gas M'sôma ».

Ceux-ci se tiendront les 03 et 04 juin 2023, au complexe sportif d'Ankatso. Une ambiance et convivialité pour les entreprises, sociétés, associations et même les institutions. Il s'agit d'un évènement qui est à sa première édition réservé aux non licenciés. Six disciplines, entre autres, le foot à 7, basket-ball mixte, volley-ball mixte, pétanque, Tennis de table et law tennis seront au programme durant les deux journées.

« L'association met en valeur le sport et le loisirs. C'est pour cela que les jeux corpo Gas M'sôma à pour objectif de réunir les entreprises à travers le sport, avec un esprit de solidarité, de fihavanana, ainsi que le bien être et santé », à fait savoir Landirojo Rakotondravony, responsable opérationnel et communication de l'évènement. Selon toujours ses explications, environ 70 entreprises sont attendues à Ankatso.

Après cette édition, il est possible d'octroyer partout à Madagascar l'événement Gas M'sôma. En effet, l'invitation a été déjà distribuée aux entreprises. La date de la fin d'inscription sera le 31 mai prochain, au logement 262 cité Ampefiloha. « Pour éviter les mercenaires, des règlements strictes seront appliqués et en collaboration avec les techniciens des ligues Analamanga des disciplines concernées », a-t-il conclu. Notons que l'association a été créée en 2018.