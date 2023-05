Cote d'Ivoire: Financement de la politique d'intégration économique régionale - La Côte d'Ivoire passe au peigne fin ses prélèvements communautaires

Analyser les différentes formes d'exonérations indûment accordées dans le cadre des prélèvements communautaires afin de rechercher des solutions pour les réduire ou d'y mettre fin. C'est le travail technique auquel s'attèle, depuis hier dans un établissement hôtelier de Cocody, les membres du Comité national du suivi des opérations de prélèvement communautaire (CNS-OPC).

En effet, dans le cadre du financement de la politique d'intégration économique régionale, la Côte d'Ivoire y contribue à travers le mécanisme de prélèvement communautaire, au budget de fonctionnement des organisations communautaires que sont l'Union africaine (UA), la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Mais il ressort des missions de vérification et de contrôle des opérations de prélèvements communautaires organisées régulièrement par les Commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO que la Côte d'Ivoire effectue des exonérations non conformes aux règlementations communautaires sur ces prélèvements.

Cet atelier permettra donc aux membres du Comité national du suivi des opérations de prélèvement communautaire de présenter la situation des prélèvements indûment exonérés, d'analyser ces exonérations indues en rapport avec les textes communautaires et de procéder à un diagnostic détaillé des facteurs fondant ces exonérations indues. L'objectif final étant de proposer des mesures pour mettre fin ou réduire ces exonérations indûment accordées.

» Cette réunion technique permettra d'adresser ces questions et voir la position à soutenir et faire en sorte que si ces exonérations n'étaient pas conformes à la règlementation, elles puissent s'y conformer (...) Nous faisons un travail qui a un sens par rapport à nos engagements et un intérêt dans le cadre du programme économique et financier et des progrès attendus de la Côte d'Ivoire », a situé Dr Sain Oguié, directeur général de l'économie, à l'ouverture des travaux mercredi 26 avril 2023.

Directeur des affaires économiques régionales, et secrétaire technique du CNS-OPC, Tanoh Kobenan a souligné que la réunion va passer en revue l'ensemble des dispositifs en termes d'exonération.