Madagascar: TGV-TIM-MMM - Trois Congrès nationaux pour accoucher de candidats à la présidentielle

Même si les trois partis se sont déjà investis pleinement durant cette période de précampagne, les noms de leurs candidats respectifs attendent encore leur congrès national qui se tiendra très bientôt.

Secret de polichinelle

Prévu se dérouler au mois de mars dernier, le congrès national du parti de l'ancien président Marc Ravalomanana, le Tiako i Madagasikara (TIM), se déroulera forcément dans les mois à venir. De son côté, le Malagasy Miara-Miainga (MMM) de Hajo Andrianainarivelo est en train de terminer ses congrès régionaux, dernière étape avant le grand rassemblement du parti.

Le Tanora malaGasy Vonona (TGV), quant à lui, promet un congrès national grandiose, à Antananarivo dans les semaines à venir. Des rendez-vous très attendus, car même s'il ne s'agit que d'un secret de polichinelle, ils vont accoucher des noms des candidats soutenus et présentés par ces trois grosses écuries de la politique malgache.

Un autre mandat

À moins de six mois du premier tour de la présidentielle, les partis de grandes envergures semblent attendre le moment idéal afin de présenter leurs poulains. Ils restent vigilants car l'histoire a déjà montré que ce n'est pas prudent d'annoncer une candidature avant la sortie officielle du calendrier électoral. Néanmoins, l'ambition des uns et des autres n'est pas un secret pour le grand public. Pour Marc Ravalomanana, 2023 est une année faste pour revenir au pouvoir et cela doit se faire par la voie des urnes. Hajo Andrianainarivelo a mis son sort entre les mains des militants MMM qui décideront de la position du parti lors de ce congrès national.

Les Oranges, en revanche, restent convaincus que Andry Rajoelina a encore besoin d'un autre mandat pour réaliser ses « velirano ». Ces congrès risquent d'être de simples formalités pour des partis qui sont déjà dans la course avec une précampagne qui bat son plein depuis le début de cette année.

Vie de parti

Ces rendez-vous permettront également aux trois partis de mettre en ordre, une bonne fois pour toute, leur vie partisane. Et de séparer ainsi le bon grain de l'ivraie. Pour le parti Tiako i Madagasikara, les mésententes entre le clan Ravalomanana et l'aile dissidente dirigée par le député Fidèle Razara Pierre, semble appartenir au passé. De passage en France, il y a quelques semaines, Me Hanitra Razafimanantsoa a indiqué, durant la réunion du TIM Frantsa, qu'elle reste fidèle à Dada. L'ancien président a, par ailleurs, appelé tous ses convaincus à rester solidaires.

Le TGV doit aussi faire un grand nettoyage. Bon nombre des élus du parti ont multiplié les scandales depuis leur arrivée au pouvoir. Des comportements qui n'ont fait que ternir l'image du président Andry Rajoelina. Des décisions vont certainement être prises lors de ce congrès qui annonce déjà sa couleur. Et pour les Malagasy Miara-Miainga, le départ de Richard Fienena n'a pas affecté la vie du parti. C'était, en revanche, l'occasion pour Hajo Andrianainarivelo de montrer que son parti a atteint une certaine maturité politique.