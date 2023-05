Madagascar: Union africaine - Un forum humanitaire pour les jeunes

L'ouverture officielle du deuxième forum humanitaire de l'Union africaine pour la jeunesse s'est tenue hier à Ankorondrano. Il entre dans le cadre de la visite officielle de l'Envoyée Spéciale de la Jeunesse pour l'Union africaine, Chido Mpemba.

Plaider en faveur d'une participation plus inclusive et d'un engagement significatif des jeunes comme un atout dans les mécanismes de consolidation de la paix et de prévention des conflits, fait partie des objectifs de ce forum. Durant trois jours, les jeunes auront les ressources nécessaires afin qu'ils puissent mieux porter la voix de leurs pairs à tous les niveaux.

Une meilleure compréhension de l'Agenda 2063 et du travail actuel de l'Union africaine et des initiatives pour la jeunesse ainsi qu'un plaidoyer en faveur des politiques inclusives, d'une participation accrue et d'un engagement significatif des jeunes dans les processus de prise de décision et dans les programmes des gouvernements et des organismes régionaux figurent également parmi les résultats attendus.

Des cadres venus de toute l'Afrique y participent aussi. Le coup d'envoi de ce forum a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports , André Haja Resampa. Il n'a pas manqué de féliciter toutes les parties prenantes et l'Union Africaine pour l'organisation de ce forum. « J'accorde une haute importance à la jeunesse qui est le moteur du développement », a-t-il déclaré.