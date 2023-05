Burkina Faso: Informations environnementales - Envirinfos, la nouvelle plateforme lancée

Le bulletin d'informations environnementales (Envirinfos) a organisé la cérémonie de lancement officiel de sa plateforme numérique, vendredi 12 mai 2023, à Ouagadougou.

Le bulletin d'informations environnementales Envirinfos est une plateforme de média digital et un trimestriel spécialisé dans le traitement de l'information environnementale. Le lancement officiel de sa plateforme numérique est intervenu, vendredi 12 mai 2023, à Ouagadougou. Selon le directeur de publication de l'organe, Lazare Doulcom, Envirinfos est un média privé burkinabè spécialisé, créé en 2010, traitant l'information environnementale sous toutes ses formes. Au cours de ces 13 années, Envirinfos a été reproduit sur support papier à plus de 2 000 exemplaires et diffusé gratuitement dans les établissements scolaires, les ONG et associations.

Pour être en phase avec les réalités du moment marquées par un nombre croissant des lecteurs en ligne, a justifié M. Doulcom, Envirinfos s'est doté en plus du trimestriel en version imprimée, d'une plateforme numérique de diffusion des informations environnementales et développement durable. Il a soutenu que la plateforme numérique se veut un outil de communication et de sensibilisation afin de contribuer à la visibilité de bonnes actions en faveur de la population. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et

de l'Assainissement, Dr Augustin Kaboré qui a procédé au lancement de la plateforme numérique (Envirinfos), le Burkina Faso est un pays sahélien où les préoccupations environnementales constituent toujours un défi majeur pour notre développement.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que l'environnement est un secteur hautement dynamique où circulent de nombreuses informations. A cet effet, il a félicité l'équipe d'Envirinfos et ses partenaires pour la création de cette vitrine d'échanges, de partage d'informations, de sensibilisation, de conscientisation, de l'ensemble des acteurs.

Une belle opportunité

De l'avis du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, la venue d'un nouveau-né a toujours été une excellente nouvelle pour l'ensemble de la communauté. « C'est pourquoi, nous nous associons à cet évènement pour célébrer la naissance de ce bébé dans l'espace médiatique burkinabè. L'avènement du média en ligne Envirinfos est une belle opportunité pour diffuser les bonnes pratiques qui font école afin de freiner le rythme de la dégradation de l'environnement », a conclu le ministre en charge de la communication.