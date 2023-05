Afrique: Expertise comptable- Les acteurs en conclave à Abidjan

La septième édition du Congrès africain des comptables (Acoa), une plateforme de rencontre des professionnels de la profession comptable, s’est ouverte le lundi 15 mai 2023 à Abidjan au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Premier ministre ivoirien Jérôme Patrick Achi et plusieurs membres de son gouvernement.

Ces assises, organisées par l’Ordre des experts comptables de Côte d’Ivoire de concert avec la Fédération panafricaine des comptables (Pafa), qui réunissent en présentiel près de 2000 participants provenant d’une cinquantaine de pays, se tiennent autour du thème : « Transformation structurelle et croissance des économies africaines ».

Le premier ministre Patrick Achi dans une allocution d’ouverture a dit : « Votre profession est au cœur de l’évolution qui touche l’Afrique. L’expert-comptable, considéré comme une fonction support aujourd’hui et plus, demain encore, est l’un des pivots qui joue un rôle de conseil, de contrôle pour le développement des entreprises et des économies. Il doit être l’homme ou la femme qui porte une vision, qui oriente les décisions »

Insistant sur l’importance de la profession comptable, le chef du gouvernement ivoirien a également soutenu que l’expert-comptable est un « pilier » sur lequel s'appuient les entreprises avec lesquelles travaillent les gouvernements.

Il a conclu en indiquant que les résultats de ce congrès sont attendus par les autorités ivoiriennes.

Dans la même veine, le ministre ivoirien de l’Économie et des Finances, Adama Coulibaly a salué la pertinence du thème de ce conclave soulignant lui-aussi que la contribution est experts-comptables est « très importante » pour le développement économique. Adama Coulibaly, le ministre de l’Économie et des finances a dit : « En Côte d’Ivoire, plusieurs réformes ont été engagées et ont permis de renforcer la gouvernance et de lutter contre la pauvreté… La contribution des experts-comptables est très attendue car votre congrès est important à plus d’un titre »,

Avant lui, Cosme Goundete, le président de la Fédération panafricaine des comptables (Pafa) a fait savoir que la vision de son organisation est de créer des valeurs durables au profit des africains. « Le secteur informel et les Pme seront au cœur de nos échanges. La profession comptable peut aider à accéder aux ressources et à l’expertise pour les Pme », a affirmé M. Goundete précisant que la Pafa regroupe 56 organisations comptables dans 45 pays africains.