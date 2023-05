Angola: La Loi générale du travail approuvée par les commissions de spécialité

Luanda — La proposition de loi générale sur le travail a été approuvée aujourd'hui, lundi, par les 1ère, 5ème et 10ème commissions des députés, avec 28 voix pour, 13 abstentions et aucune contre.

Le document renforce l'harmonie dans les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs et vise essentiellement à reprendre un ensemble de règles qui ont été abrogées avec la Loi n.º 2/2000, du 11 février, afin de créer un meilleur équilibre en ce qui concerne la défense des intérêts des travailleurs et des employeurs.

Elle réintroduit en règle générale le contrat de travail à durée indéterminée, et établit, sans équivoque, le contrat de travail comme seule forme de constitution des relations juridiques et de travail.

Le diplôme redéfinit les contrats de travail spéciaux, en mettant l'accent sur le télétravail et les contrats de travail sportifs, ainsi qu'en introduisant une plus grande flexibilité dans l'organisation et la durée du travail, les horaires de travail de l'étudiant travailleur et du travailleur ayant des responsabilités familiales (congé de paternité).

La proposition de loi établit également la tâche de l'entité de gestion de la protection sociale, garantissant le paiement des subsides de maladie ou d'accident pour les travailleurs qui sont en incapacité de travail.

Elle précise également les causes de l'illégalité des licenciements et leurs conséquences respectives, ainsi que la reconfiguration du critère de détermination des indemnités.

Avec la modification de la section spécialement dédiée aux travailleuses, l'égalité des sexes et la non-discrimination sont consacrées, avec l'introduction d'un congé de maternité complémentaire et d'une protection sociale contre le licenciement pour des raisons objectives.

Il convient également de noter l'introduction des droits de la personnalité dans la proposition, en particulier la liberté d'expression et d'opinion, l'intégrité physique et morale, le respect de la vie privée et la protection des données personnelles.