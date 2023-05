Madagascar: Infrastructure scolaire - Inauguration de la clôture du lycée Philibert Tsiranana

Le lycée Philibert Tsiranana fait peau neuve. Les bois de « honko » qui servaient de clôture ont été remplacés par des parpaings et du béton.

La réhabilitation des 192 mètres de la clôture de l'enceinte, est achevée. Les planches de palétuvier ou « honko », installées provisoirement pour clôturer le lycée, ont été remplacées par des parpaings et du béton. Il a fallu quarante-cinq jours pour réaliser les travaux. L'action de sensibilisation dirigée par l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, auprès des notables, des opérateurs économiques locaux, de différentes associations et des mécènes, a permis de réaliser une collecte de fonds.

La ministre de l'Enseignement supérieur ainsi que la vice-présidente de l'Assemblée nationale élue à Mahajanga et d'autres personnalités ont apporté leur soutien matériel et financier. De même, le ministère de l'Éducation nationale et une équipe d'enseignants du lycée Philibert Tsiranana ont tous coopérer pour réparer le désastre. « Les élèves ne méritent pas d'étudier dans une enceinte clôturée de honko. De plus, j'ai comme l'impression que, quelque part et surtout à Mahajanga, on veut effacer le nom de l'ancien président de la République, Philibert Tsiranana. Nous allons défendre et protéger ses oeuvres », a déclaré Ahmad, durant son intervention, samedi, durant la cérémonie officielle d'inauguration à Mangarivotra.

Démolie par Batsiraï

Le proviseur, Jean-Aristide Randriamahasikina, a tenu à remercier les généreux donateurs. « Ce jour mémorable coïncide aussi avec la date du 13 mai, celle de l'histoire de Madagascar. Cette clôture date de plusieurs décennies et méritait d'être rénovée. Gardez cette infrastructure comme la prunelle de vos yeux. N'écrivez rien dessus, et d'ailleurs, le message lancé, durant les journées des écoles, a été était clair. Respectons et entretenons les infrastructures pour que la future génération puisse en jouir », a souligné le proviseur.

Le directeur régional de l'Éducation nationale de Boeny, Rémi Rabemananjarahaja, était présent à la cérémonie. En janvier, le passage du cyclone Batsiraï a emporté et démoli toute la clôture. Les conséquences ont été importantes. Tous les bureaux ainsi que des salles de classe et même les installations sportives ont été inondés. Le canal d'évacuation d'eaux entre le nouveau complexe multisport et le lycée est obstrué depuis le début des travaux de construction du complexe. La prochaine saison pluvieuse et cyclonique épargnera certainement cette infrastructure. Du moins si les canaux d'évacuation ne sont plus obstrués.