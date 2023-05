Madagascar: Volleyball - Championnat de Madagascar 1D - GNVB et Stef'auto remettent leur titre en jeu

Place à la compétition majeure. Le championnat de Madagascar de volleyball en première division hommes et dames se déroulera à Toamasina du 20 au 27 mai, après la série de sommets nationaux 2D, jeunes et celui du beach-volley.

Onze équipes sont engagées chez les hommes et dix pour les dames. Les champions en titre, le club de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) d'Analamanga chez les garçons, et Stef'auto d'Atsinanana chez les filles remettront leur titre en jeu. L'indétrônable GNVB qui compte onze titres dans son palmarès vise son douzième sacre dans la capitale betsimisaraka. La finale des seniors hommes 1D a été l'an passé une affaire entre les gendarmes, car les autres clubs n'arrivaient plus, ces dernières années, à se mesurer à ce club béton du pays.

Du côté des dames, le duel final a été entre Stef'auto et GNVB. La jeune équipe féminine de la gendarmerie formée en majorité par des joueuses dans la sélection nationale comme Eugénie, Hoby et Lili, a évolué pour la première fois en première division et a disputé de suite la finale contre le club le plus titré du pays, avec quatorze sacres au compteur. Le club tamatavien passe actuellement une zone de turbulence car son head-coach Gildas Zafindalana n'est plus à la tête de l'équipe.

En ballotage

«Notre objectif était d'aller toujours plus haut vers le haut niveau. Je n'ai pas démissionné, mais les dirigeants n'ont pas accepté mes conditions. J'ai demandé de ne plus m'occuper que de la responsabilité de head-coach car j'ai assuré auparavant la logistique et le sponsoring. De plus, j'ai voulu effectuer un renouvellement au sein de l'équipe, mais en vain... », clarifie le coach Gildas. Une des pièces maitresses du club, Sissi, a également été mutée au GNVB au début de la saison.

Bref, serait-ce l'occasion pour la GNVB de réaliser un joli doublé en profitant de ce ballotage au sein du Stef'auto ? Rien n'est joué et cela reste à prouver durant le sommet national. Vu le nombre des engagés, «les filles pourraient procéder en quarts de finale après la phase de poules, tandis que les garçons joueront de suite les demi-finales dans le but de faire jouer le maximum de matchs aux clubs participants», explique le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo. La réunion technique et le tirage au sort sont programmés le 19 mai. Les rencontres se joueront sur deux sites à savoir au gymnase du CRJS et au gymnase Soavita.