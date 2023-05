Madagascar: Projet de centrales solaires - Une course contre la montre engagée

Le projet de construction de centrales solaires dans 36 districts à travers le pays progresse selon le calendrier établi selon par le ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH). Ce dernier qui est engagé dans une véritable course contre la montre pour gagner son pari dans les délais impartis, c'est-à-dire courant de cette année 2023.

L'électricité devrait être disponible pour l'ensemble du peuple malgache, mais pas uniquement aux usagers de la Jirama », a déclaré le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, dès sa prise de fonctions le 21 février dernier. D'après la feuille de route qu'il a présentée, un projet de mise en place de 36 centrales solaires sera réalisé au niveau des districts et devrait être bouclé au cours de cette année. Ces centrales permettront aux communautés de différentes localités d'avoir accès à l'électricité. Selon les dernières nouvelles, certaines centrales sont déjà opérationnelles, d'autres sont en cours de construction. Pour les projets en cours dans la partie Nord du pays, rapport a été fait que les supports et accessoires complémentaires des panneaux sont arrivés à Ambanja.

La construction de clôture en dur pour la centrale hybride est également en cours. À Ambilobe, les travaux progressent également. Selon la Direction interrégionale de l'Ènergie et des Hydrocarbures (DIEH) d'Antsiranana, plusieurs travaux sont déjà achevés dont le branchement des câbles de puissance et des câbles sur l'armoire solaire et sur les onduleurs.

Quant aux travaux de génie civil, ils sont achevés à 70%, si les travaux pour le parc solaire sont déjà presque finis. À l'Ouest, on s'active également selon la direction régionale du MEH. À Mampikony l'installation des panneaux photovoltaïques ou PV (880 panneaux de 325 W) a été entièrement faite. Le transformateur de 600 KVA a aussi été livré, les onduleurs installés et les travaux de câblage entre les panneaux et le groupe thermique sont en cours. À Boriziny (Port-Berger) l'installation des PV est réalisée à 94%, soit 1246 panneaux de 325W mis en place. On a également livré les 7 onduleurs et le transformateur.

Inaugurations dans le Sud

Dans la partie australe de la Grande Ile, des avancées notables ont aussi été enregistrées selon toujours le MEH qui note, entre outre, que si la production d'électricité à Toliara est suffisante, des efforts significatifs sont à déployer au niveau du réseau de distribution pour éviter les coupures. Pour le ministre Solo Andriamanampisoa, lors de son passage dans cette partie du pays, il est possible de réaliser le Velirano n°2 du président de la République, concernant l'accès à l'énergie pour tous . Concernant, particulièrement, la mise en place 36 parcs solaires, le membre du gouvernement a fait remarquer que compte tenu du court délai annoncé pour relever le défi, le MEH et ses partenaires ont décidé de passer à une phase d'accélération du projet.

Quelques jours après, les centrales solaires à Anakao et à Mangily ont été inaugurées à Toliara. L'occasion a aussi été mise à profit pour lancer le projet « Hazavao ny elakelatrano » et visiter la centrale d'Andranomena. À l'issue de cette descente sur le terrain, le ministre a déclaré que des actions ont été entreprises par la société Enelec pour un meilleur entretien des machines et l'importation de nouveaux matériels, équipements et pièces.

Pour en revenir aux centrales solaires nouvellement inaugurées, explication a été fournie qu'avec ses 400kWc de puissance, la centrale hybride solaire de Mangily a la capacité de desservir près de 17 000 habitants. Et suite à l'appel à projets lancé par l'agence en charge du développement de l'électricité rurale (Ader), quatre fokontany sont devenus les premiers bénéficiaires cette centrale, à savoir Mangily, Tsinovoe, Ambalaboy et Beravy de la commune de Belalanda, district de Toliara II.

Quant à la centrale d'Anakao, elle peut produire de l'électricité en permanence 7 jours sur 7 grâce à son système photovoltaïque et à son unité de production thermique qui fonctionnent en alternance. Selon les informations, plus de 8 450 habitants d'Anakao Haut et d'Anakao Bas bénéficient de l'électricité produite par la centrale qui a une capacité de 220 KWc pour le solaire et 175 KVA pour le thermique. A savoir, enfin, que le lancement des travaux pour la centrale solaire d'Ambolaka Manakara et d'Amboasary, dans la région Anosy, a été effectué cette semaine.