Madagascar: Jeanne Sorrin Marie Louise - « Si je suis sélectionnée, ce sera une fierté pour moi »

interview

En pleine préparation pour l'Africa women's cup qui se jouera. à Madagascar, l'équipe nationale malgache de rugby à XV a reçu, dans son effectif, Jeanne Sorrin Marie Louise

Comment s'est fait le contact entre Malagasy Rugby et vous?

J'ai un ami arbitre de foot qui connait des arbitres malgaches et c'est lui qui a organisé le premier contact. J'ai aussi une amie sénégalaise qui joue au Racing 92. Les Sénégalaises ont affronté

des joueuses malgaches à une certaine époque et les Malgaches ont gagné. J'ai demandé à mon amie sénégalaise si je peux postuler en équipe nationale malgache parce que mon grand-père était malgache. Elle m'a dit : Fais-le sans hésitation, fais un test car c'est intéressant et le niveau là-bas est très bon. Mon ami m'a mis en contact avec les arbitres malgaches et ces derniers m'ont mis en contact avec le président de la Fédération malgache de rugby.

Comment ce dernier a-t-il réagi?

J'ai envoyé tous les documents qui prouvent que mon grand-père était malgache et que j'étais vraiment sa petite-fille. Et voilà, je suis invitée et je suis là maintenant.

Comment avez-vous trouvé la façon de jouer des Ladies Makis et le niveau du rugby malgache?

À Madagascar, c'est beaucoup plus rapide. En France, le jeu et l'organisation tournent autour des avants, de la mêlée et des touches. À Madagascar, ça va très vite à l'aile et c'est fatiguant pour moi à cause du climat très lourd. C'était mon premier entrainement ce jour (hier), mais je m'adapterai et j'ai hâte de trouver mon niveau pour l'équipe.

D'après vous, les joueuses malgaches ont-elles le niveau pour évoluer en Europe?

Je pense que oui, pas trop grandes, mais elles sont rapides et très solides surtout au plaquage. Elles pourront évoluer dans la ligne des trois quarts eu Europe.

Depuis combien de temps avez-vous joué au rugby?

J'ai commencé très tard car j'ai débuté à mes 20 ans. J'ai 27 ans actuellement et je joue le rugby depuis six ans maintenant.

Revenons à l'Africa Women's cup. Quelles sont les chances de Madagascar par rapport aux effectifs actuels, surtout face aux Sud-Africaines?

J'ai regardé les matchs de l'Afrique du Sud contre la France. Elles sont très fortes et je connais très bien leur capitaine qui joue aux Harlequins en Europe. Pour contrer les Sud-Africaines, il faut gagner par la rapidité qui est l'ADN du jeu malgache. Il faut contourner l'équipe sud-africaine (le pack) en sortant vite à l'aile et déplacer rapidement la balle. Quant aux Kenyanes, j'ai moins vu leur match, mais à ma connaissance, c'est une équipe plutôt rapide. Donc nous avons notre chance, mais il faut rester concentré et très discipliné. Quand il y a des fautes, il faut bien reculer et rester attentives aux directives de l'arbitre.

Et comment vous ont accueilli les joueuses malgaches?

C'était super. J'étais vraiment honorée et j'étais émue. Elles ont chanté pour moi et elles m'ont accueillie avec un grand sourire. C'est important pour moi de tisser un lien avec Madagascar. Si mon niveau convient, je demanderai la nationalité malgache et si je suis sélectionnée, ce sera une fierté pour moi.