Congo-Kinshasa: Mahagi - La plaque tournante de la fraude douanière

*La lutte contre la fraude sous toutes ses formes en République Démocratique du Congo concerne désormais tous les compatriotes congolais en ce sens qu'il convient de doter l'Etat congolais des moyens financiers nécessaires pour le développement harmonieux et intégral de notre pays.

Pour ce faire, tous les Congolais se sentent mobilisés dans cette lutte. Après le magistral coup de filet opéré dernièrement dans le Sud-Kivu, lequel coup de filet a permis l'arrestation d'un grand nombre d'agents des services publics de l'Etat affectés à nos frontières pour juguler la fraude, il vient d'être signalé malheureusement que la fraude douanière bat son plein à Mahagi, chef-lieu du territoire de Mahagi en Ituri, où tous les services de l'Etat y sont impliqués : de la DGDA à l'OCC en passant par la DGM et autres.

Au regard de ce qui se passe à Mahagi, il est indiqué que l'Etat, à travers l'Inspection Générale des Finances, devra poursuivre sans relâche la traque des agents inciviques disséminés dans tous les services de la lutte contre la fraude, ces fossoyeurs de notre économie.

Sans une répression impitoyable des agents de l'Etat qui s'adonnent à la fraude et leurs parrains, surtout de Kinshasa, la fraude dans tous les secteurs de la vie nationale, aura toujours de beaux jours devant elle.

Mahagi, c'est le Vatican de la fraude douanière dans notre pays. Cette ville frontalière de l'Ouganda se positionne comme la plaque tournante de la fraude en ce qui concerne les marchandises qui entrent et qui sortent du territoire national. Quel incivisme pour nos compatriotes qui ont eu la chance d'oeuvrer dans les services étatiques placés à nos frontières !

A Mahagi, c'est connu de tout le monde, les agents de l'Etat de la Direction Provinciale des Douanes et les déclarants en douane spécialisés en produits pétroliers ont constitué une caste des malfaiteurs intouchables qui saignent à blanc le Trésor public congolais.

Spécialistes en fraude douanière, ces ennemis de la République ont mis en place un système qui leur permet de dupliquer les quantités officiellement déclarées. Autrement dit, pour un mètre cube déclaré à travers le système SYDONIA institué par la Direction Générale des Douanes moyennant 5 500 $US par camion-citerne, ces mafieux peuvent faire passer plusieurs camions-citernes hors SYDONIA. A vous de calculer le manque à gagner pour l'Etat congolais !

Malheureusement, selon nos sources généralement bien informées, les déclarants en douane locaux sont aussi encouragés dans cette entreprise criminelle par quelques bonzes de la FEC/Mahagi.

Cette longue chaîne des contrebandiers des temps modernes a été tissée dans toutes les agglomérations d'Ituri : Mahagi, Bunia, Aru, etc. Et les importateurs étrangers installés dans cette partie de la République se lèchent les babines du fait que leurs affaires prospèrent grâce à la fraude soutenue et entretenue par ces agents de l'Etat indélicats. Il est à noter que tous les importateurs et les grossistes des produits pétroliers installés en Ituri sont pratiquement tous impliqués dans cette mafia.

Une fraude savamment étudiée et planifiée

Le système de fraude douanière des produits pétroliers est savamment étudié et planifié. En effet, contrairement à la réglementation en vigueur qui exige que chaque camion-citerne ait sa propre déclaration conforme à sa cargaison et correspondante à son T1, les fraudeurs préfèrent traiter et taxer en volume les camions-citernes n'ayant aucun titre de transport y afférent.

A titre d'exemple, un camion-citerne transporte généralement 30 mètres cube de mazout ou 35 mètres cube d'essence. Curieusement, des déclarations de 1 000 mètres cube ou plus sont établies pour un seul camion-citerne enregistré. Les bordereaux de paiement bancaire en faveur des agences locales de Rawbank ou Equity-BCDC en font foi.

Normalement, la logique du système SYDONIA stipule que le T1 doit être entériné par IM4 avec un numéro d'enregistrement E suivi du numéro L de liquidation avant l'émission du numéro Q de la quittance accompagnée du Bon de sortie, lequel Bon de sortie reprend les numéros E, IM4, L et Q.

Selon la législation, le numéro E du IM4 doit être unique pour chaque Bon de sortie. Et non le contraire qui se fait chaque jour dans notre capitale de la fraude douanière.

Un autre service épinglé est l'Office Congolais de Contrôle dont les agents locaux sont aussi impliqués dans cette mafia. Il est constaté, à Mahagi, que l'agence locale de l'OCC couvre la fraude en acceptant des paiements hors guichet et non conformes à la réglementation. Ainsi, ses agents perçoivent obligatoirement 11 $US par mètre cube de chaque produit pétrolier.

Incroyable mais vrai, l'agence locale de l'OCC encaisse au moins 940 $US pour un lot de 25 camions-citernes. L'OCC local n'est pas seul dans la danse. On cite également quelques agents véreux opérant dans d'autres services de l'Etat présents dans cette province.

Qu'attend l'Inspection Générale des Finances ?

A la lumière de tous ces faits graves, l'opinion locale interpelle l'Inspection Générale des Finances qui semble fermer les yeux sur la disparition des droits dus à l'Etat.

Dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, une lutte sans merci devra être déclenchée en Ituri pour arrêter cette hémorragie !