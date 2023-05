Afrique Australe: Renforcement des liens économiques , RDC/Botswana - Le BITC et l'Anapi signent un Protocole d'Accord 'MoU'

*Les agences de promotion du commerce et des investissements du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC), BITC et ANAPI, viennent de signer un protocole d'accord (MoU) pour renforcer leurs relations. L'accord a été signé par le PDG du Centre d'investissement et de commerce du Botswana, M. Keletsositse Olebile, et le Directeur Général de l'Agence nationale de promotion des investissements de la République du Congo, M. Anthony Nkinzo Kamole, lors de la session présidentielle du forum.

Le protocole d'accord vise à promouvoir le commerce et l'investissement entre le Botswana et la RDC ainsi qu'à favoriser la collaboration dans divers domaines, tels que l'exploitation minière, l'agriculture, le tourisme et les infrastructures.

Il décrit également des plans pour l'échange d'informations et d'expertise, des co-entreprises et la création d'un Conseil d'affaires conjoint pour renforcer l'engagement du secteur privé.

Il s'agit d'une étape importante vers l'approfondissement des liens économiques entre le Botswana et la RDC, deux pays africains dotés d'un potentiel et de ressources immenses.

"Nous attendons avec impatience de voir l'impact positif de ce partenariat sur les économies respectives des deux pays et sur la région dans son ensemble", espèrent l'un des deux signataires.

Forger de nouvelles frontières, renforcer les liens économiques

Le Botswana et la République démocratique du Congo se réunissent pour explorer les opportunités commerciales et renforcer les liens économiques.

Le forum d'affaires BW-RDC fournira une plateforme aux entrepreneurs et aux investisseurs des deux pays pour explorer les opportunités commerciales et les partenariats potentiels.

Avec l'économie stable du Botswana et les vastes ressources naturelles de la RDC, il existe un énorme potentiel de collaborations mutuellement bénéfiques. Une session présidentielle a été présidée par les présidents des deux pays.

Communiqué

LE BOTSWANA ET LA RDC RENFORCENT LES LIENS ECONOMIQUES

Le Botswana et la RDC se sont réunis, le jeudi 11 mai 2023 à Gaborone, pour explorer les opportunités commerciales et renforcer les liens économiques. Ce forum d'affaires Botswana-RDC fournira une plateforme aux entrepreneurs et investisseurs de deux pays pour prospecter les opportunités commerciales et les partenariats potentiels.

Le Botswana avec ses avantages comparatifs dans l'Agriculture, l'Industrie, les Services (Eco-tourisme, Transport et Finance), ces secteurs contribuent énormément au PIB du Botswana.

Dans les mêmes secteurs, la RDC dispose des avantages énormes et constitue les priorités du gouvernement congolais.

Au regard de l'économie stable du Botswana et les vastes ressources de la RDC, il existe un énorme potentiel mutuellement bénéfique dont une session présidentielle a été présidé par les Présidents de deux pays, à savoir : Son Excellence FELIX ANTOINE TSHILOMBO et son Excellence M. Masisi.

C'est dans ce contexte que le Centre d'Investissement et de Commerce du Botswana (BITC) et l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissement (ANAPI), de par leurs missions stratégiques, ont estimé qu'il était utile de signer le protocole d'accord pour mutualiser leurs efforts d'accroissement dans les secteurs précités.

Les deux institutions collaboreront sur des initiatives mutuellement bénéfiques. Les principaux domaines de collaboration, comprennent :

La Promotion réciproque des opportunités d'affaires et de l'investissement entre les deux Etats ;

L'accompagnement des investisseurs de l'une de partie qui manifeste le désir de s'installer dans le territoires de l'autre partie et la facilitation dans l'accomplissement de différentes procédures administratives dans l'implantation de leur projet d'investissement ;

L'encouragement et le soutient de mission commerciales ou de mission d'investissement et de visite d'expert a de fin d'enquête et d'identification d'opportunités commerciales ;

Les suivis appropriés de visite et mission effectué dans l'Etat de l'une de partie ;

La réalisation du plaidoyer en faveur des opérateurs économiques de l'une de partie installée dans le territoire de l'autre partie auprès des autorités politiques et administratives ;

L'échange des informations sur l'organisation des différentes activités promotionnelles à travers le monde, les opportunités d'affaires et d'investissement dans chaque Etat parti à mettre à la disposition des potentiels investisseurs de chaque partie.

S'exprimant devant les participants à ce forum, avant la cérémonie de signature du protocole d'accord le Directeur General de l'ANAPI, M. Anthony Nkinzo KAMOLE a présenté les différentes opportunités d'investissement de la RDC.

M. Anthony Nkinzo KAMOLE a poursuivi en disant que l'ANAPI a pour mandat de parler de l'image positive de la RDC, de faire connaitre les opportunités des investissements dans les quatre coins du monde, du plaidoyer en vue de l'amélioration du climat des affaires, de l'accompagnement des investisseurs désireux de s'installer en République Démocratique du Congo.

D'où, l'empressement à identifier et à travailler avec de partenaires clés présent au Botswana, tel que le BITC qui a également une portée continentale.

Le Botswana d'où est originaire le BITC est l'un des marchés clés que l'ANAPI cible pour attirer les IDE.

Grâce aux protocoles d'entente, l'ANAPI aidera les investisseurs botswanais à pénétrer le marché congolais.

Le marché congolais offre une pléthore d'opportunités d'investissement étranger qui comprennent : l'Agriculture, l'Elevage, l'Energie ; le Mine ; le Transport, l'Infrastructure ; le Tourisme ; le Service ; l'Industrie etc.

S'exprimant au nom du Botswana, le CEO de BITC a, pour sa part, remercié l'ANAPI de l'avoir approché pour la signature du partenariat, tout en déclarant que ce partenariat serait mutuellement bénéfique pour les deux parties.

Plusieurs initiatives clés ont déjà été identifiées sur lesquelles les deux entités collaboreront notamment, l'échange d'expérience en matière de promotion des investissements, l'organisation de session de renforcement de capacité en faveur des agents de deux parties et l'organisation avant la fin décembre 2023, d'un Forum économique Botswana-RDC.

Fait à Kinshasa, le mai 14 mai 2023