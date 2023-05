Sénégal: Mise en place d'une fédération panafricaine des festivals à Khouribga

Khouribga (Maroc) — Des directeurs de festivals réunis à la clôture de la 23ème édition du Festival international de cinéma africain de Khouribga (FICAK), samedi, ont annoncé la création d'un réseau panafricain des festivals afin d'unir leurs forces et surtout »d'oeuvrer pour une meilleure circulation des films africains », a déclaré son président Iz-Eddine Gourirran.

»La date du 12 mai 2023 a vu naitre à Khouribga la Fédération panafricaine des festivals du cinéma et de l'audiovisuel qui marque une nouvelle ère des cinémas africains », a dit M. Gourirran, par ailleurs directeur du festival de Khouribga, précisant que l'objectif de cette fédération est de mettre en synergie les compétences et les moyens pour une meilleure diffusion des images des auteurs et réalisateurs africains.

La fédération panafricaine des festivals qui regroupe aussi bien des festivals sur le continent et sur la diaspora vise sept missions majeures parmi lesquelles figurent « le renforcement de la coopération et l'échange entre festivals et de promouvoir le cinéma africain à travers le monde », selon les initiateurs.

La chargée de programmation au festival « Vues d'Afrique » de Montréal au Canada, Kotimi Guira dit mesurer l'importance d'une telle structure pour son festival qui est hors du continent et représente la diaspora.

»On a besoin de cette fédération panafricaine des festivals vu la complexité de joindre parfois les distributeurs, producteurs et à avoir certains films. Quand il y a une fédération, l'échange peut être facile, car il aura quelqu'un qui pourra transmettre les contacts », a-t-elle relevé, ajoutant que c'est un espace qui va permettre de pouvoir »discuter ensemble et parler des difficultés de chacun ».

»Pour nous de la diaspora, il est très difficile de trouver les films africains, de faire leur promotion sur le long terme, mais surtout de faire venir les professionnels du cinéma avec les problèmes de visas », a-t-elle expliqué.

Outre les directeurs des festivals à Bangui, Yaoundé, Dakar, Ouagadougou, Khouribga, Abidjan, etc., qui sont membres de la fédération, des personnes ressources ont été coptés pour accompagner la fédération panafricaine des festivals de cinéma africain. Il s'agit de Ardiouma Soma, ancien délégué général du Fespaco (Burkina Faso), Baba Diop journaliste et critique et le professeur Maguèye Kassé (Sénégal), Mamadou dit Mohamed Coulibaly (Mali), entre autres.