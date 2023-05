Mali: Engagement citoyen à Kidal - La société civile se mobilise

Du 10 au 11 mai, la ville de Kidal, a accueilli un atelier de renforcement des capacités destiné aux membres de la société civile. Cet événement, parrainé par la MINUSMA en partenariat avec l'ONG AIDE-SAHEL, s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste intitulé « Sessions de sensibilisation des organisations de la société civile de la région de Kidal sur la transparence, le suivi des politiques publiques, leur rôle et responsabilités dans la prévention des crises électorales, l'engagement et le contrôle citoyen ».

Cette première activité du projet dans la région a réuni près de 90 participants, dont 34 femmes, représentant différentes organisations de la société civile du cercle de Kidal. L'objectif de cet atelier était de former les membres de la société civile sur des sujets clés tels que la bonne gouvernance, la transparence, le contrôle citoyen des politiques publiques et l'engagement citoyen. Grâce à des sessions de sensibilisation interactives, les participants ont pu acquérir de nouvelles connaissances et compétences qui leur seront utiles dans leur rôle de garants de la démocratie et du développement local.

Au-delà de la formation, les participants ont également saisi cette occasion pour formuler des recommandations concrètes. Parmi celles-ci, la multiplication des sessions de sensibilisation sur les rôles et responsabilités des membres de la société civile a été soulignée. Cette mesure vise à renforcer la compréhension des enjeux et des missions de la société civile au sein de la population locale. De plus, les participants ont appelé au soutien des autorités régionales dans l'identification des besoins prioritaires des communautés locales, afin de répondre de manière efficace aux défis et aux attentes des citoyens. L'implication de la société civile dans la planification des actions de développement a été vivement recommandée, afin de garantir une prise en compte réelle des besoins et des aspirations de la population. Dans cette optique, la mise en place d'un système de reddition de comptes à travers séances régulières de rapports. Cette mesure permettra de suivre et d'évaluer l'impact des actions entreprises par les acteurs locaux.

Dans une recommandation, les participants ont proposé d'utiliser les règles islamiques comme un moyen de résoudre les tensions sociales et d'aborder les problèmes récurrents tels que le coût de la vie, le manque d'éducation, de santé et d'électricité. Cette approche vise à intégrer les valeurs et les références culturelles des communautés locales dans les initiatives de développement, favorisant ainsi une plus grande acceptation et une meilleure efficacité des actions entreprises.

Cette initiative de renforcement des capacités de la société civile dans le cercle de Kidal s'inscrit dans les efforts déployés par la MINUSMA pour promouvoir la paix et la stabilité au Mali. En renforçant les acteurs locaux et en les impliquant activement dans les processus de prise de décision, cette initiative contribue à l'émergence d'une société civile forte, engagée et consciente de ses responsabilités. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour la prévention des crises électorales, la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance, ainsi que le développement local durable.

Enfin, l'atelier de formation marque le début d'un parcours de renforcement continu pour la société civile des cercles de Kidal, Tessalit, Aguelhok, Abeibar, Tinessako et Achibogho qui joue un rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et de la paix au Mali.