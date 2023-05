Sénégal: L'UNICEF et l'Allemagne mobilisent un appui logistique de 56 véhicules en faveur du Programme élargi de vaccination (PEV).

communiqué de presse

Dakar (Sénégal), le 15 mai 2023 – Grâce au soutien financier du Gouvernement allemand, l’UNICEF a remis ce jour 56 véhicules* au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour renforcer le parc logistique du Programme Elargi de Vaccination (PEV).

Ce lot de matériel a été mobilisé par l’UNICEF avec l’appui de la République fédérale d’Allemagne afin d’appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal, le Programme élargi de vaccination et le renforcement de la résilience du système de santé en général. Cent motos supplémentaires sont en cours de dédouanement et seront livrés sous peu aux postes de santé des zones rurales.

Les véhicules permettront d’améliorer sensiblement la disponibilité des moyens logistiques dans les districts de santé favorisant ainsi l’offre de service de vaccination de routine à travers les nombreuses stratégies mises en place pour atteindre les communautés les plus enclavées et satisfaire la demande de vaccination.

Outre l’incidence positive que le matériel roulant aura sur les capacités matérielles et logistiques pour la mise en œuvre des activités visant à accroitre la couverture vaccinale au Sénégal, le financement octroyé par le Ministère fédéral allemand des affaires étrangères a par ailleurs permis de renforcer globalement le système de santé notamment les capacités nationales de stockage approprié des vaccins et des consommables, avec la mise aux normes du dépôt central de vaccins contre la Covid-19 et ceux de la vaccination de routine.

« Ensemble, nous œuvrerons pour le renforcement et le développement des capacités matérielles et institutionnelles des acteurs de la santé. Aujourd’hui, l’Allemagne en collaboration avec l’UNICEF, y contribue en livrant au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, des moyens de transport, qui permettront la prise en charge médicale rapide des personnes, surtout ceux vivants dans les zones reculées du Sénégal. Cette contribution fait partie de notre engagement grandissante en faveur du secteur de la santé si vitale pour la population » a déclaré SEM Sönke Siemon Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Sénégal.

Il a permis également de soutenir la génération de la demande en faveur de la vaccination contre la Covid-19 et des autres antigènes avec l'engagement plus accru des chefs traditionnels et leaders religieux, des mobilisateurs communautaires, des médias et des jeunes. Le financement a aussi mis l’accent sur l’amélioration de la gestion sécurisée des déchets biomédicaux, avec l’appui à la mise à jour des directives des gestion des déchets issus de la vaccination tout en veillant au respect de l’environnement.

« Pour vacciner chaque enfant, il est capital de fournir au personnel de première ligne les ressources et le soutien dont il a besoin. Ces moyens logistiques remis au Programme Elargi de Vaccination nous permettront d’atteindre notre objectif de rétablir les hauts niveaux de couverture vaccinale d’avant Covid. La vaccination de routine et la robustesse des systèmes de santé sont nos meilleurs atouts pour éviter de futures pandémies », a déclaré Silvia Danailov, Représentante de l’UNICEF au Sénégal. « L’UNICEF se réjouit de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement grâce à l’appui de l’Allemagne », a-t-elle conclu.

* Il s’agit d’un lot de matériel roulant composé de (56) véhicules dont 39 Toyota Hilux Double cabine de 5 places ; 15 Land cruiser Double Cabine 6 places et de 02 Land cruiser Prado TXL

