Angola: La ministre souligne l'engagement de l'Exécutif à renforcer les compétences familiales

Lubango (Angola) — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a souligné. lundi, à Huíla, l'engagement de l'Exécutif dans le renforcement des compétences familiales, dans le la récupération des valeurs morales et dans l'autonomisation socio-économique des familles.

La gouvernante s'exprimait lors de l'ouverture de la 24e session du Conseil national de la famille qui s'est déroulée dans la ville de Lubango sous le slogan «Famille affermie, Société développée», un événement de réflexion sur l'état actuel, les défis et les perspectives des familles angolaises.

Ana Paula do Sacramento Neto a dit que l'État accorde une attention particulière aux femmes, aux adolescents et aux jeunes, à travers le Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), avec la mise en oeuvre d'un programme de valorisation de la famille et de renforcement des compétences familiales, actions de sensibilisation, via le projet «Jango de Valores ».

Dans le cadre de l'autonomisation économique des familles, elle a évoqué que des campagnes d'inclusion et de littératie financière avaient été menées, des multiplicateurs de finances personnelles, l'ouverture de comptes bancaires et l'attribution des Terminaux de Paiement Automatique (APT).

La ministre a souligné que les résultats obtenus avec les actions, bien que négligeables, compte tenu que le groupe cible est nombreux, sont encore significatifs, de sorte que la participation de tous les partenaires à la mobilisation et à la sensibilisation est indispensable.

Pour le ministre, la stabilité sociale et le développement de tout pays dépendent de la paix et de la sécurité dans les familles, car tout commence dans la famille, et donc les parents, les enfants, les églises, la société civile, entre autres acteurs, ont l'obligation de travailler au renforcement de la famille afin d'avoir une société développée.

"L'Exécutif, à travers le MASFAMU, travaille à l'élaboration d'une proposition de plan d'action national sur la famille en Angola qui, de manière intersectorielle, peut répondre aux différentes situations qui affectent les familles en Angola", a-t-elle affirmé.

Il a signalé que dans le cadre de la réforme de la justice et du droit, un processus de révision du Code de la famille est en cours, qui vise à accompagner les dynamiques de vie et à défendre toujours plus les droits des familles.

Les conseils municipaux, provinciaux et nationaux de la famille, selon la dirigeante, sont l'occasion de renforcer le message d'union, d'amour et de respect afin qu'ensemble, ils puissent cultiver l'esprit de tolérance et de solidarité, en vue d'établir de bonnes relations entre tous les membres de la famille.

La gouvernante a également défendu la nécessité d'utiliser les mécanismes disponibles pour sensibiliser la population à l'importance de la famille en tant que noyau vital de la société, pour discuter de leurs droits et responsabilités, ainsi que pour promouvoir les connaissances liées aux questions sociales, économiques et facteurs démographiques qui l'affectent.

Ana Paula do Sacramento Neto a indiqué qu'il est actuellement visible dans la société, le drame de l'éclatement de la famille, la perte de valeurs fondamentales telles que le respect de la vie, la solidarité, la générosité, l'honnêteté, l'obéissance et le dialogue.

A son tour, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi a rappelé que la famille est la cellule de base de la société, occupant une place essentielle pour le destin de l'humanité et a un rôle prépondérant dans la construction de l'identité des citoyens.

Pour le gouverneur, ce groupe est un réseau complexe de relations et d'émotions, c'est pourquoi l'amélioration continue de ses conditions de vie est fondamentale, dans l'attention aux enfants et aux personnes âgées qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité sociale, supprimant les situations d'extrême nécessité , en augmentant le soutien et en veillant à ce que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits.

La session d'une journée a abordé, entre autres sujets, les droits, devoirs et responsabilités des familles, l'éducation dans une perspective de genre et la culture de la paix et le rôle de la famille dans la promotion de la protection de l'environnement et le plan d'action national sur la famille en Angola.

Le Conseil national de la famille a lieu chaque année, dans le cadre du 15 mai, Journée internationale de la famille, qui a été instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans le but de souligner l'importance de la famille dans la construction de sociétés sûres, harmonieuses et correctement structurées. .