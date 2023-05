Angola: Football/Petro - L'entraîneur Alexandre égale Pedroto en titres

Luanda — L'entraîneur portugais Alexandre Santos, qui a remporté le titre de champion national de football (Girabola2022/23) avec Petro de Luanda pour la deuxième année consécutive, égale son compatriote Bernardino Pedroto en nombre de trophées.

L'entraîneur Alexandre Santos, qui en est à sa deuxième saison au service des Pétroliers, a rompu, lors de la saison 2021/2022, le jeûne de 10 ans sans remporter la plus grande compétition du football angolais.

Remplaçant l'Angolais Mateus Agostinho "Bodunha", à la tête de l'équipe, lors de sa première année, en plus de gagner le championnat nationale, il a remporté la Coupe d'Angola et atteint les demi-finales de la Ligue des champions africaine.

Le premier titre de Petro de Luanda a été conquis en 1982, sous le commandement technique du brésilien António Clemente.

L'Angolais Severino Miranda Cardoso "Smica" a été le premier à remporter le trophée, en 1984.

En 1986 (Carlos Silva) et 1987 et 1988 (António Clemente), tandis que l'Angolais Carlos Queiroz a rejoint la galerie en 1989 et 1990.

Le Serbe Goiko Zec, en 1993 et 1994, et Osvaldo Saturnino de Oliveira « Jésus », en 1995.

Le Brésilien Jorge Ferreira, est entré dans les comptes, en 1997, et son compatriote Djalma Cavalcanti, en 2000 et 2001. Le Portugais Bernardino Pedro s'est imposé en 2008 et 2009.

La formation du « catetão » a traversé une décennie sans aucune conquête de la première division. Avec cette consécration, Petro compte un total de 17 titres, suivi de Primeiro d'Agosto avec 13.