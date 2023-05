Maroc: Tenue de la 'tournée économique' de la région de Dakhla Oued Eddahhab dans la ville de Dakar Sénégal

Dakar — La "tournée économique" organisée dans la ville de Dakar par la région de Dakhla Oued Eddahhab en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'ambassade du Maroc au Sénégal, a été lancée, lundi après-midi à la capitale sénégalaise Dakar, sous le thème "les potentialités de Dakhla Oued Eddahhab".

La cérémonie de lancement de cet évènement de deux jours a été présidée par le Président de la Région de Dakhla Oued Eddahab, Khettat Yenja et l'ambassadeur de SM le Roi au Sénégal, Hassan Naciri, en présence notamment du ministre conseiller du président sénégalais Macky Sall, Mankeur Ndiaye, du président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CCIAD) de Dakar, Abdoulaye Sow, plusieurs responsables sénégalais, d'ambassadeurs de pays africains et arabes accrédités au Sénégal, ainsi que d'une importante délégation de la région de Dakhla Oued Eddahhab.

Dans son allocution d'ouverture, M. Yenja a souligné que cette rencontre initiée par la région de Dakhla-Oued Eddahab, à travers des rencontres et des échanges, vise à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel, commun, entre le Royaume du Maroc et la République Sénégal tout en renforçant la coopération Sud-Sud.

"L'organisation de cet évènement reflète l'intérêt particulier qu'accorde la Région Dakhla-Oued Eddahab, en particulier, et le Royaume du Maroc, en général, à la République du Sénégal", a souligné le président de la région.

A cet égard M. Yenja a noté que la relation entre "nos deux pays constitue l'exemple type, pour ne pas dire le plus abouti, d'une coopération Sud-Sud", précisant que cette relation est mutuellement avantageuse et basée sur le principe gagnant-gagnant.

Ont également pris part au lancement de cet événement, l'Ambassadeur, Directeur des Partenariats et de la Promotion Economique et Culturelle au ministère sénégalais des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, le directeur adjoint chargé de la promotion des investissement, le Secrétaire général de l'association des maires du Sénégal, ainsi que des hommes d'affaires et des chefs d'entreprises marocains et sénégalais.

Plusieurs activités sont programmées au cours de cette tournée économique, notamment, des panels sectoriels, des rencontres BtoB et des visites de travail.

Le Conseil régional de Dakhla Oued Eddahhab, avait souligné, dans un communiqué, que cette tournée initiée en réponse à la vision et à la volonté Royales " a pour principale vocation de promouvoir la région de Dakhla Oued Eddahhab et de mettre en lumière, aux dimensions internationales, un Maroc émergent; un Maroc économiquement résilient et un Maroc à même d'abriter de grands projets d'investissements, grâce à une réglementation, un climat d'affaires et des infrastructures qui le permettent".

"Le choix de Dakar comme destination pour la présente tournée de la région de Dakhla Oued Eddahhab n'est aucunement aléatoire", a noté le conseil, précisant que "l'histoire témoigne d'une amitié bilatérale aussi singulière qu'excellente entre le Maroc et le Sénégal, dont le socle est complicité et proximité; une amitié qui s'est montrée fructueuse aux deux pays et qui fut appuyée par moultes relations politiques, puis économiques et sociales, ancestralement imperturbables, au vu de la constante volonté de préserver les liens sénégalo-marocains".

De ce fait, la "tournée économique dans la ville de Dakar" est un événement qui brandit le drapeau d'une alliance inébranlable entre les deux pays, tout en étant une occasion immanquable de marteler la solidité du patrimoine matériel et immatériel commun entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, ainsi que l'importance et la force d'une coopération Sud-Sud, ont affirmé les initiateurs de cet évènement.

Ainsi, cette manifestation unique de son genre, constitue une occasion pour mettre en avant l'éclosion du nouveau port atlantique basé à Dakhla; un port voué à être le plus grand Hub d'import/export en Afrique et pour présenter également les opportunités d'investissement et le climat d'affaires de la région de Dakhla Oued Eddahhab, en présence des décideurs stratégiques et institutions publiques de la région, pour ainsi discuter les différents panels sectoriels, et in fine, favoriser les échanges commerciaux entre les différents pays africains, a fait savoir le communiqué.

Après Dakar, la région de Dakhla Oued Eddahhab prévoit une tournée économique dans la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 18 au 20 mai courant.