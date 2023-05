Algérie: Portugal - Consolider les relations bilatérales dans l'investissement et le commerce

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a reçu, lundi à Alger, le ministre portugais de l'Economie et de la Mer, Antonio Costa Silva, avec lequel il a abordé essentiellement les perspectives de consolidation des relations économiques bilatérales, notamment dans le domaine de l'investissement et du commerce, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Portugal en Algérie, Luis de Albuquerque Veloso, M. Zitouni et le ministre portugais ont passé en revue "l'état des relations économiques et commerciales et les perspectives de leur développement et de leur consolidation, notamment à la faveur des nouvelles incitations et des nouveaux avantage qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement pour les investisseurs étrangers, ce qui permettra de consolider la dynamique commerciale entre les deux pays", lit-on dans le communiqué.

A cette occasion, le ministre du Commerce a mis en avant "la nécessité d'intensifier les efforts, en vue d'édifier des partenariats basés sur le principe gagnant-gagnant et encourager davantage d'investissements communs dans les secteurs vitaux, comme les industries agroalimentaires et manufacturières".

De son côté, le ministre portugais de l'Economie et de la Mer a affirmé que "l'Algérie est un partenaire économique important pour le Portugal", ajoutant que son pays oeuvrera à activer les voies et moyens de la coopération et du partenariat avec l'Algérie", conclut le communiqué.