Algérie: Le Consul général d'Algérie à Istanbul reçoit l'Imam de la mosquée d'Al-Aqsa

ISTANBUL (Turquie) — Le Consul général d'Algérie à Istanbul, Meraïmi Mohamed a reçu, au siège du Consulat général, Cheikh Ekrima Sabri, président du Haut Conseil islamique d'El-Qods et Imam de la mosquée d'Al-Aqsa, à la veille de sa visite en Algérie pour prendre part à un colloque international intitulé "Palestine, terre Sainte-Victoire promise", organisé du 15 au 18 mai en cours à Ain Madhi (Laghouat) par le Califat général de la confrérie Tidjania, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

A ce titre, Cheikh Erkima Sabri "s'est particulièrement félicité de l'aimable invitation qu'il a reçue pour prendre part à cet évènement important et visiter l'Algérie" qui, a-t-il dit, ne cesse de "prouver, à chaque reprise, son attachement à la question palestinienne, cause centrale de la Nation, et ne ménage aucun effort pour défendre les droits du peuple palestinien opprimé dans les différents fora internationaux".

Cheikh Ekrima s'est félicité de l'esprit d'amour, de fraternité et des liens humains profonds unissant les deux peuples frères algéro-palestinien, reflétés dans la bataille menée par les Algériens pour défendre El-Qods et ses Lieux Saints, sous la conduite du savant algérien Abou Mediène Chouaïb Al Ghaout enterré à Tlemcen, avec un grand honneur qui a ancré leurs noms dans la ville des Lieux Saints, préservant la mémoire de leur combat au cours des époques".

Au terme du colloque, le consul général a distingué Cheikh Ekrima Sabri et lui a offert un cadeau symbolique au nom du Consulat général d'Algérie à Istanbul et de la communauté algérienne établie en Turquie, en reconnaissance de ces efforts pour défendre El-Qods et les Lieux Saints en Palestine.