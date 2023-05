Algérie: Une délégation de l'APN à Naâma pour s'enquérir de la situation du secteur de l'Education

NAAMA — Une délégation de la Commission de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, relevant de l'Assemblée populaire nationale (APN), a entamé, lundi, une visite à Naâma pour s'enquérir de la situation du secteur de l'Education nationale dans la wilaya.

Cette visite vise à s'enquérir des conditions de scolarisation des élèves dans les différents paliers de l'éducation nationale et des réalisations locales de ce secteur, a indiqué le Président de cette commission, Djeghloul Salah, ajoutant qu'il s'agit également d'examiner l'état des établissements scolaires, notamment les plus anciens, et les conditions de restauration, de transport et de chauffage des écoles, ainsi que d'autres services fournis aux élèves.

Le même parlementaire a relevé que l'objectif de cette visite est de coordonner avec les autorités locales pour trouver des solutions aux lacunes observées dans le secteur et d'écouter les propositions et les avis des enseignants et des professionnels de l'Education nationale de la wilaya, notant qu'un rapport détaillé sera remis au président de l'APN.

Pour sa part, le wali de Naâma Lounes Bouzeghzi a souligné, lors d'une rencontre avec les membres de cette commission, les efforts fournis localement pour garantir les conditions de scolarisation adéquates, notamment au niveau des zones enclavées.

Le programme de cette visite se poursuivra et sera clôturé, mardi, touchant les communes de Naâma, Mecheria, El Kasdir, Aïn Safra, Djenine et Bourezg.