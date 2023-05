Algérie: Tipasa - Les projets du secteur des Transports soumis à une commission parlementaire

TIPASA — Les projets du secteur des Transports ont constitué le plus gros des préoccupations soumises aux membres d'une mission parlementaire d'information en visite dans la wilaya de Tipasa, dans le cadre d'un programme élaboré par la Commission des Transports et des Télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Vu son importance économique et sociale, le secteur des Transports a constitué l'"axe majeur" de la rencontre ayant réuni les membres de cette mission, conduite par le député Zakaria Belkheir, avec le wali de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, le président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Djelloul Hamich, et un nombre d'élus, directeurs exécutifs et acteurs de la société civile.

Les élus de l'APW de Tipasa et les associations participantes à cette rencontre ont plaidé, à l'occasion, pour le parachèvement de l'étude technique relative au projet de la ligne ferroviaire reliant la gare de Zeralda (Alger) à la ville de Gouraya, à l'extrême -Ouest de Tipasa, en passant par plusieurs communes, outre le lancement du projet du port Centre de Hamdania (Cherchell), "considérés parmi les projets structurants et stratégiques de nature à constituer une valeur ajoutée pour le développement économique et touristique de la wilaya", ont-ils estimé.

Les mêmes élus ont, également, appelé à une réflexion pour la programmation d'un projet de téléphérique au profit de la ville de Tipasa, pour faire face aux "encombrements monstres" dont elle est le théâtre, parallèlement à la revendication d'autorisations exceptionnelles pour les transporteurs privés, dans le but de mettre un terme au problème de transport dans la wilaya, notamment au niveau des zones isolées, nécessitant - selon eux - un renforcement de l'entreprise publique de transport urbain et suburbain, assurant actuellement ce service.

A noter que les membres de la délégation parlementaire se sont dits "satisfaits" quant à la couverture totale assurée par le transport scolaire.

S'agissant du secteur des Télécommunications, les participants à cette rencontre ont mis l'accent unanimement sur l'"amélioration significative", enregistrée dans le secteur. "Certaines insuffisances persistent encore et ne nécessitent pas de grands efforts pour y remédier", a relevé, néanmoins, un membre de l'APW, Yemnayene Youcef.

A l'issue de la rencontre, le président de la délégation parlementaire a souligné l' "impératif d'impliquer les citoyens, à travers leurs représentants, en application des instructions des autorités supérieures du pays".

Cette mission d'information a clôturé sa visite dans la wilaya, après deux jours d'activités. Le premier jour a été consacré à l'écoute des préoccupations et doléances de toutes les parties concernées, tandis que la 2e journée a vu l'organisation de visites de terrain au niveau des communes de Tipasa, Cherchell, Koléa et Bou Ismail.