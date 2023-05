Congo-Kinshasa: Ubundu - L'interruption du trafic avec Kisangani provoque la hausse de prix des biens de consommation

Les prix des produits viviers et manufacturés ont augmenté, depuis quelques jours à Ubundu(Tshopo). D'apres certains témoignages, cette hausse est provoquée par l'interruption du trafic entre Ubundu et la ville de Kisangani à la suite des conflits sanglants entre les communautés Lengola et Mbote.

Les belligérants ont érigé des barrières sur les voies qui relient Ubundu à Kisangani, empêchant ainsi l'approvisionnement d'Ubundu en vivres et autres produits. Sur place, le prix ont doublé voire triplé, indiquent des sources locales.

Thomas Molanga, notable de Lowa, témoigne :

« Le train et les véhicules ne voyagent plus sur Ubundu, même pas les motos. D'où la montée des prix des produits divers. Un gobelet de sel est vendu à 4500 francs congolais alors qu'il coûtait 1 500, une plaquette de paracétamol se vend aujourd'hui à 800 francs congolais au lieu de 300. Le sérum (Ndlr sérum glucosé) vendu autrefois à 1800 francs congolais revient actuellement à 6 000 francs congolais ».

D'autres sources à Ubundu rapportent que deux bateaux amarrés au port ne peuvent repartir sur Kindu faute de marchandises. En effet, ces bateaux devraient ramener à Kindu notament du carburant et d'autres produits manufacturés en provenance de Kisangani.

Le ministre provincial de l'intérieur, Jean Norbert Lokula Lolisambo, appelle la population d'Ubundu au calme.

Le travail qu'abattent les services de sécurité pour métrer fin aux affrontements meurtriers entre les Lengola et Mbote apporte déjà une solution, annonce -t-il.

Jean Norbert Lokula Lolisambo affirme que la Police nationale congolaise(PNC) a recu du carburant pour lui permettre de dépêcher des unités sur la route Kisangani-Ubundu.

« Comme on a approvisionné le carburant, je pense que dans 48 heures cette route sera ouverte parce qu'il est certain que la PNC ira jusqu'à Ubundu pour voir s'il y a des barrières et pour y mettre fin »

En attendant, les usagers de cette route, notamment des petits commerçants, ont décidé de suspendre leurs activités par peur d'être confondus aux belligérants.

Depuis plus d'un mois, des membres des ethnies Lengola et Mbole s'affrontent mortellement à cause d'un conflit foncier. Ces affrontements ont fait au moins 40 morts.