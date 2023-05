Ethiopie: L'agence des nouvelles éthiopienne (ENA) s'efforce de promouvoir l'image du pays

Addis-Abeba, — L'agence des nouvelles éthiopienne (ENA), la seule agence de nouvelles en Éthiopie, a dévoilé qu'elle travaillait dur pour promouvoir le consensus national et l'image du pays.

L'agence a ajouté qu'elle disposait de professionnels compétents pour compiler les informations et la production des nouvelles qui aideraient à atteindre son aspiration en promouvant la vraie image de l'Éthiopie.

Le Comité permanent des affaires juridiques de la Chambre des représentants du peuple a tenu hier une audition publique sur le projet de règlement du personnel de l'agence.

A l'occasion, le directeur général de l'agence, Seife Deribie, l'agence intensifie un maximum d'efforts pour faire avancer l'intérêt national, construire l'image du pays et créer un consensus national en établissant un récit commun pour le bien-être de la nation.

Le PDG a en outre ajouté que l'agence renforce également ses efforts pour être une source principale d'informations fiables dans le pays et au-delà.

Il a été indiqué que l'agence des nouvelles éthiopienne aspire également à devenir la principale source d'information fiable d'Afrique d'ici 2032.

Selon le PDG, le projet de règlement a été préparé pour moderniser la procédure de travail et créer une main-d'oeuvre capable dans les langues internationales et locales pour réaliser la mission de l'agence.

Il a déclaré que l'ENA développait la capacité de produire des professionnels qualifiés et d'employer les dernières technologies qui sont essentielles à la grande vision de l'agence dans la création d'un consensus national.

Selon Seife, le projet de règlement lui permettra de produire et de gérer des professionnels qui s'engagent à exécuter efficacement la mission de l'agence avec des compétences, des connaissances et des disciplines particulières.

Lorsque le règlement entrera en vigueur, il permettra à l'agence des nouvelles éthiopienne de créer une main-d'oeuvre qui comprend la nature et la dynamique des médias internationaux et nationaux avec la détermination de mener à bien les tâches et les responsabilités conférées par le décret.

Le Comité permanent a soulevé des questions et des commentaires sur certains articles qui nécessitent des éclaircissements et des corrections par rapport à l'expression et au sens du projet de règlement.

Les responsables de l'agence ont répondu aux questions soulevées par les membres du comité permanent et les ont expliquées en détail.

On a appris que l'agence a déjà achevé un complexe médiatique moderne avec trois studios de télévision et quatre studios de radio pour aider l'agence à atteindre son objectif.

Avec ses 38 succursales à travers le pays, l'agence fournit actuellement des articles d'actualité pour les besoins en contenu toujours croissants des différentes maisons de presse du pays.

On rappelle que l'agence des nouvelles éthiopienne produit des informations, des sondages d'opinion publique, des services de surveillance, des films documentaires, entre autres, en langues locales et étrangères.