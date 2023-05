Burkina Faso: Tranche commune entente - L'édition de la résilience

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé au lancement des activités de la 28e édition de la Tranche commune entente (TCE), qui se tiendront du 15 au 19 mai 2023 à Ouagadougou. La TCE a été instituée par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement et consiste en un tirage tournant destiné à célébrer l'intégration régionale. Elle constitue également une occasion de réalisation d'investissements à caractère social au profit des populations.

Consolider l'intégration sous-régionale, lutter contre la pauvreté des populations par des oeuvres sociales et communautaires, tels sont, entre autres, les objectifs des loteries nationales. Au regard des fléaux, comme l'insécurité, la pauvreté, la maladie et le sous-emploi qui menacent les populations, les loteries nationales constituent de véritables leviers de mobilisation de ressources financières au service des Etats membres du Conseil de l'entente. Après plusieurs reports, la tenue de ces assises sonne comme une résilience de l'organisation face à la barbarie humaine, mais traduit la volonté de contribuer au développement socio-économique des Etats membres.

Pour le directeur général de Loterie nationale burkinabè, Ibrahim Ben Harouna Zarani, la contribution du Conseil de l'entente au développement socio-économique des Etats membres est appréciable, en témoignent les nombreuses infrastructures réalisées au profit de l'espace communautaire. Les loteries nationales et le Conseil de l'entente jouent un grand rôle dans la mobilisation des ressources pour le financement des projets de développement de nos Etats. « Malgré le contexte actuel, marqué par une double crise sécuritaire et humanitaire, notre organisation a l'obligation non seulement de s'investir davantage, mais surtout de se consolider dans une communion fraternelle », a confié le directeur général de la LONAB.

Selon Aly Idy, secrétaire exécutif, la tranche commune entente a été instituée par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement. Elle consiste en un tirage tournant destiné à célébrer l'intégration régionale et constitue une occasion de réalisation d'investissements à caractère social au profit des populations. La tenue de cette édition du tirage dans un contexte difficile après plusieurs reports représente une fierté pour le peuple burkinabè. Selon lui, depuis 2013, à chaque édition-tirage de la tranche commune, le Conseil de l'entente (CE) accompagne les loteries dans leurs efforts de développement en faveur des populations. Ainsi, des réalisations de près de 300 millions de Francs CFA ont été faites par le CE à l'occasion des tirages dans les cinq Etats membres. « A partir de la 25e édition du tirage, le Conseil a décidé d'innover en orientant son action sur la problématique de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes qui constitue un défi majeur des Etats. A cette 28e édition, la TCE a décidé d'atteindre plus de cibles. Ainsi, au lieu de trois projets portés par les femmes et les jeunes, ce sont 20 qui seront financés à cette occasion », a-t-il indiqué.

Aboubacar Nacanabo, ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, a indiqué que dans un environnement économique en constante mutation, le niveau de croissance des sociétés de loterie révèlera leur capacité à anticiper. Cela requiert l'adoption de mesures orientées vers la recherche permanente de l'efficience et de l'efficacité. « Je vous encourage à placer l'innovation au coeur de la stratégie de développement de vos sociétés respectives », a souligné le ministre.